Возле приморской базы "Комета" построят детскую горнолыжную школу

Вблизи популярного центра зимнего отдыха «Комета» на «шаморовской» трассе Владивостока в следующем году планируют открыть детскую горнолыжную школу. Проект предложил новый резидент свободного порта Владивосток, компания «Йети Парк».

Как сообщает краевая пресс-служба, резидент СПВ уже подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока по поводу создания спортивной школы. Его инвестиции составят 50 миллионов рублей, в школе предполагается штат из 20 сотрудников. Планируется, что проект будет реализован до 2019 года.

В настоящее время компания «Йети парк» без торгов оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара для строительства. Эта преференция предусмотрена Земельным кодексом для резидентов Свободного порта Владивосток и позволяет снизить затраты на реализацию проекта.

«Получение статуса резидента Свободного порта нам позволит запустить проект в короткие сроки», – отметил директор ООО «Йети парк» Александр Сорокин.

Инфраструктура будущей спортшколы включит учебные горнолыжные трассы, капитальные и вспомогательные помещения. Функционировать школа будет круглогодично.

По данным «Корпорации развития Дальнего Востока», с момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток поступило 277 заявок на общую сумму инвестиций более 308 миллиардов рублей и перспективой создать более 30 тысяч рабочих мест. Статус резидентов СПВ уже получили 148 компаний.