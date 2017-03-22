В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа

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Однако стоимость и порядок этой процедуры до сих пор не ясны
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Требование закона по обязательному оснащению автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для вызова оперативных служб при авариях вызвало на Дальнем Востоке настоящую панику. Проблема постепенно решается: подержанные иномарки разрешено оборудовать системой в упрощённом порядке. Владивостокское ООО «Дальтест» уже заключило договор с производителем оборудования – московским ЗАО «Сантэл-Навигация». Но для начала работ нужно подписать договор со столичным АО «ГЛОНАСС», исполняющий обязанности директора которого Андрей Жерегеля сегодня прилетает во Владивосток, и дождаться выпуска Минпромторгом специального регламента, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал руководитель ООО «Дальтест» Денис Чернобай, упрощённый порядок предполагает установку устройства вызова экстренных служб, которое срабатывает не автоматически, а лишь при нажатии кнопки. Кнопку закрепляют в таком месте, чтобы до неё могли дотянуться и водитель, и пассажиры. Установка устройства вместе с регистрацией в системе «ГЛОНАСС» займёт около часа.
«При нажатии кнопки местоположение машины устанавливает спутник. Водитель или пассажиры связываются с оператором АО «ГЛОНАСС» по защищённому каналу связи, который обеспечивается несколькими сотовыми компаниями, – сообщил Денис Чернобай. – Даже если бортовое питание автомобиля выключено, наше устройство способно автономно работать восемь часов в режиме ожидания или 10 минут в режиме разговора».
Компания «Дальтест» уже имеет договорённости с рядом владивостокских автосервисов, которые готовы заняться установкой устройств. Однако детали процедуры – на каком этапе после ввоза машины на неё будут ставить устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» – до конца не ясны. Конечная цена оборудования и услуг – тоже в стадии согласования.
«Вся процедура должна быть прописана в документе, который выпустит Минпромторг. Мы надеемся получить разъяснения в ближайшее время», – уточнил Чернобай.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморском крае под контролем краевой власти официально появился первый дилер «ЭРА-ГЛОНАСС». Им стала приморская компания «Дальтест». 22 и 23 марта состоится визит генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегеля во Владивосток. В это время и состоится церемония подписания договора.
ну почему у нас всё через жопу неужели нельзя было сначала отработать весь процесс а уж потом ввести закон
Некогда им думать да и нечем. Главное попытка запретить правый руль и бабла на этом срубить.
Очередные бестолковые поборы и лишняя суета. Если после аварии остаются дееспособные, то могут позвонить по сотовому телефону. Уж лучше сотовые телефоны иконкой экстренной связи обеспечить и завязать на ГЛОНАСС. К чему эти модемы в автомобиле?
Сами же сказали "Поборы", вот в этом вся суть.
Г-н президент, видимо, считает водителей недееспособными даунами, иначе с чего бы так навязчиво заботиться об их безопасности? И зачем о других судить по себе. . .
Водитель или пассажиры связываются с оператором АО «ГЛОНАСС» по защищённому каналу связи, который обеспечивается несколькими сотовыми компаниями. В Сибири и у нас на Дальнем востоке очень много мест где связи нет и что тогда. И где этот оператор, в Москве. И кто должен выезжать по сигналу
В следующем году заставят установить пропеллер на крыше, чтобы разгонял туман, нет пропеллера нет птс
стоимость всего это будет от 20-45 тыс, при том что всё оборудование тянет максимум на 2 тыс, а ещё смешнее, всё это оборудование едет с Китая)) То что это очередной побор уже все на ДВ поняли, осталось только налог на воздух завести.
Опять с народа бабки тянут, когда спокойно жить будем? Лучше бы , реально делми занимались, а не выдумывали всякую хрень.
Только революция спасёт Россию
глонасовый барыга димон покемон