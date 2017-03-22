13 улиц Владивостока днём останутся без света

Сегодня, 22 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС в среду без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: Васильковая: 19, 21. 23, 25, 27, 27А, 29, 31. 33, 35, 37А, 37Б, 392; Воровского: 46; Гоголя: 19; Гульбиновича: 16, 18; Западная: 27; Проспект Красного Знамени: 57; Курчатова: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10; Минеральная: 1А; Невельского: 1; Нейбута: 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 43А; Русская: 72В, 74, 74А, 74Б; Переулок Шевченко: 5, 7, 9; Харьковская: 1, 1А, 3, 7; Шошина: 17. Кроме этого сегодня шесть часов подряд без воды просидят абоненты на Верхнепортовой. Отключения в домах № 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46 и 50а начнутся в 10:00 и продолжатся до 16:00.

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