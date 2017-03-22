Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
13 улиц Владивостока днём останутся без света: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 22 марта 2017 года, 19:19
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:27
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
сегодня, 13:26
Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 14:25
Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 00:24
Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда
сегодня, 13:02
Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги
сегодня, 12:21
Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника
сегодня, 10:48
Во Владивостоке пьяный водитель без прав совершил кульбит

Обсуждаемое
сегодня, 09:27
11

В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
9

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
сегодня, 13:26
4

Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
вчера, 20:19
3

Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 03:23
2

Хлеб в России опасен для здоровья
сегодня, 10:40
2

Хабаровский край в Общественной палате России представит художник
сегодня, 14:25
2

Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 02:27
1

В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 1%
сегодня, 02:46
1

Минприроды РФ: трубопровод из Байкала в Китай – фантазия
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых вчера, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ вчера, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 43



Система Orphus

13 улиц Владивостока днём останутся без света

13 улиц Владивостока днём останутся без света
Кроме этого, часть города лишат водоснабжения
сегодня, 08:58
Энергетика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 22 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС в среду без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

Васильковая: 19, 21. 23, 25, 27, 27А, 29, 31. 33, 35, 37А, 37Б, 392;

Воровского: 46;

Гоголя: 19;

Гульбиновича: 16, 18;

Западная: 27;

Проспект Красного Знамени: 57;

Курчатова: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;

Минеральная: 1А;

Невельского: 1;

Нейбута: 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 43А;

Русская: 72В, 74, 74А, 74Б;

Переулок Шевченко: 5, 7, 9;

Харьковская: 1, 1А, 3, 7;

Шошина: 17.

Кроме этого сегодня шесть часов подряд без воды просидят абоненты на Верхнепортовой. Отключения в домах № 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46 и 50а начнутся в 10:00 и продолжатся до 16:00.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru