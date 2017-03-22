Синоптики рассказали, чего сегодня ждать приморцам

В Приморском крае продолжает устанавливаться тёплая погода. Во всех районах края наблюдаются плюсовые температуры, однако могут пройти и дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 22 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Об этом рассказали синоптики «Примгидромета». В крае местами возможны небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный, на побережье - до сильного. Температура воздуха в зависимости от района может доходить до +10 °C.

Во Владивостоке в течение дня осадков не ожидается. При переменной облачности будет наблюдаться северо-западный ветер умеренный до сильного. Воздух может прогреться до +7 °C.

По наблюдениям прошлых лет с 1917 года погода во Владивостоке 22 марта всегда была прохладной. Минимальная температура воздуха в 1995 году составила −11,7 °С. Максимальная +11,3 °С отмечалась в 1993 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 6 случаях, снег — в 23, мокрый снег — в 5, метель — в 6 случаях.