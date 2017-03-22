В России на 87% вырос турпоток иностранцев за медпомощью

За два последних года количество иностранных граждан, въехавших в Россию с целью получения медпомощи в отечественных клиниках, увеличилось на 87%. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как сообщила глава Минздрава РФ, в прошлом году российские клиники посетили около 13,5 тысяч иностранцев, которым оказывали лечебные услуги в ортопедии, стоматологии, гинекологии, акушерстве и хирургии.

Министр сообщила, что иностранных пациентов привлекают российские медицинские учреждения из-за приемлемых цен и высококачественных услуг.

При этом меньше россиян стало ездить за границу, чтобы лечиться там. Так, объем медицинского туризма в Израиль и Германию сократился соответственно на 60% и 30%.