Жители Владивостока отстаивают своё право на детский сквер

Жители Владивостока вышли на митинг против точечной застройки на Амурской улице. Там строительная компания собирается возвести огромный жилой комплекс – прямо посреди жилого квартала. На мероприятии побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице разгорается скандал вокруг очередного объекта точечной застройки. В декабре 2016 года жители домов на Амурской улице выяснили, что на месте прогулочной зоны строительная компания ЖСК № 120 «Рыбак» собирается начать строительство жилого комплекса с многоуровневой парковкой. Жилой комплекс площадью 1200 квадратных метров собираются воткнуть прямо между панельными девятиэтажками. В план строительства также входит трёхуровневая парковка. Жильцы окрестных домов считают, что строительство происходит незаконно.





Борьба жителей Амурской улицы за участок территории между домами идёт давно – с 2009 года. Тогда горожане впервые столкнулись с представителями ЖСК «Рыбак». «Землю они получили ещё при мэре Копылове, в 2003-2004 годах. В 2009 году они решили начать здесь стройку. Вырубили множество деревьев, которые здесь росли, поставили столбики, начали возводить забор. Чтобы жители не возмущались, на объект привезли охрану с собаками. Но жители не успокоились, обращались в суды и всевозможные инстанции. Стройку тогда прекратили», - рассказала участница схода Валентина. Тогда городская администрация пошла навстречу жильцам и отменила разрешение на строительство. Однако «Рыбак» не перестал бороться за право строить. В конце прошлого года через арбитражный суд Хабаровского края компания добилась того, чтобы ей вновь разрешили строить. Владивостокским властям ничего не осталось сделать, как исполнить решение суда.

«Когда к власти пришёл Пушкарёв, он нам заявил – никто ничего строить на Амурской не будет. А теперь у нас опять начались эти проблемы. Мы считаем, что разрешение на строительство «Рыбак» получил с помощью манипуляций с документами. Дело в том, что в суд он подал бумаги о том, что стройка уже началась. Дескать, они тут провели земляные работы, начали возводить фундамент, какие-то коммуникации провели. Даже фотографии какие-то приложил к заявлению. Но вот только ничего этого на самом деле не делалось», - рассказал представитель инициативной группы жильцов Анатолий Войтович. Он считает, что хабаровский судья поверил «Рыбаку» на слово и разрешил строить – ведь там как-никак уже находится объект незавершённого строительства. Как всё обстоит на самом деле, никто, конечно же, не проверял. Кроме того, Анатолий Григорьевич отметил, что строить на данном участке в принципе не получится. Там находится много подземных источников, грунт очень неустойчивый. То есть существует огромный риск, что стройка просто «поплывёт» ещё на начальной стадии.





Участок, на котором намечается очередная «стройка века», является местом для прогулок местных жителей. Горожане собирались оборудовать на её месте детский сквер. Теперь людям стало не до этого – они стремятся всеми силами предотвратить стройку. Инициативная группа жильцов уже направила заявления в полицию и прокуратуру, а также в администрации города и края. Кроме того, люди решили заявить о себе, выйдя на митинг. Он состоялся минувшим вечером возле дома № 22 на Амурской. Его организатором выступил общественный деятель, председатель фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит. У него уже есть опыт борьбы с подобными проектами – в частности, он помогал скоординировать усилия владивостокцев, боровшихся против «депутатской» стройки на Бестужева, 40. Он пообещал инициировать проверки со стороны чиновников и надзорных структур.









Присутствовал на митинге и депутат Законодательного собрания Артём Самсонов. Он предложил своё решение проблемы. «На самом деле нужно обращаться к губернатору Владимиру Миклушевскому. У вас есть право просить его перевести данный участок в парковую зону. Если это произойдёт, ничего, кроме каких-нибудь качелей, там строить будет нельзя», - обратился к собравшимся народный избранник. Присутствовал на митинге и представитель городской администрации – заместитель начальника градостроительства и архитектуры Пётр Карпов.

«Власти города поддерживают все требования жильцов. С одной стороны, мы были обязаны выполнить решение суда. С другой стороны, мы не исключаем того, что в суд были предоставлены подложные документы. Здесь нужно расследование, нужно провести тщательную проверку фактов», - заявил чиновник.





Удастся ли местным жителям отстоять прогулочную зону, пока неизвестно. В начале недели неизвестные пометили все окрестные деревья зелёными лентами – под вырубку. Так что не исключено, что уже в скором времени на Амурской вновь появятся забор, столбики и экскаваторы.



