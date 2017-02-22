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Камера на Русском мосту во Владивостоке зафиксировала крушение авто: РИА "Восток-Медиа"
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Камера на Русском мосту во Владивостоке зафиксировала крушение авто

Камера на Русском мосту во Владивостоке зафиксировала крушение авто
Водитель чудом уцелел, не попав под автобус
22 февраля 2017, 15:25
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Непогода в приморской столице стала причиной целого ряда ДТП и многокилометровых пробок. Одна из аварий попала в прицел камеры наружного наблюдения, установленной на мосту острова Русского. Видео происшествия скорее напоминает кадры голливудского экшена, однако вместо каскадёров в роли главных героев выступили обычные люди. На кадрах видеозаписи, предоставленной для РИА "Восток-Медиа", отчётливо видно, как Mazda на довольно высокой скорости уходит в неуправляемый занос и таранит леера.

 

Водитель "гоночного болида" самостоятельно выходит из салона и начинает осматривать повреждения. В это время со стороны Катерной в направлении Русского движется автобус. На всём ходу тяжёлое транспортное средство буквально таранит и без того подбитую машину, чудом не задевая водителя. Во всех подробностях двойного ДТП теперь предстоит разобраться специалистам. Именно они установят причины спешки и невнимательности обоих водителей. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

 


 
 
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Комментарии
  • гребанный Экибастуз   (19:06, 22.02.2017)

    Что тут удивляться! Половина Владивостока Пластмассовых Шума - Херов, пока в хлам не расшибётся будет гонять в пулей в башке.

  • крокус  (19:56, 22.02.2017)

    А чего тут разбираться. Шумахер на своей Мазде превысил допустимую скорость, создал аварийную ситуацию, вместо включения аварийки стал болтать по телефону. 100% виноват пластмассовый Шумахер.

  • Виктор  (06:55, 23.02.2017)

    Спешить надо не спеша. Лет 20 назад сделали эксперимент. В Находку поехали 2 автомобиля. Один гнал как сорвавшийся, другой ехал по правилам. Разница во времени составила 15 минут.



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