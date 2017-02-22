Новую школу в Светлой начнут строить весной

Из краевого бюджета на строительство выделят около 113 миллионов рублей

В посёлке Светлая Тернейского района Приморья весной начнут строить новую школу. Край выделит на это 112,8 миллиона рублей. Проект уже проходит госэкспертизу.

Школьники Светлой остались без помещения как раз перед началом учебного года – РИА «Восток-Медиа» сообщало, что наводнение после тайфуна «Лайонрок» сделало здание школы непригодным к эксплуатации. Было решено в срочном порядке достроить здешний детский сад – и проводить занятия в нём. Одновременно губернатор края поручил подготовить проект новой школы как можно быстрее.

Приступить к стройке уже в этом году позволит увеличение доходной части бюджета Приморья за счёт федеральных дотаций. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что регион получит от федерального центра дополнительно 3,2 миллиарда рублей на реализацию социально значимых госпрограмм. В том числе 6,8 миллиона рублей направят на ремонт зданий детских садов края.

Как сообщает краевая пресс-служба, основные параметры краевого бюджета на 2017 год составят по доходам – 87,5 миллиарда рублей, по расходам – 96,1 миллиарда рублей. Проект поправок одобрен депутатами Законодательного собрания в трёх чтениях.