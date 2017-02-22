В Тернейском районе расчищают русла рек

В посёлке Светлая Тернейского района продолжается работа по расчистке завалов на речном русле. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что этот населённый пункт наиболее сильно пострадал минувшим летом от тайфуна «Лайонрок». Зимой в Светлую откомандировали отряды спасателей для восстановления разрушенной инфраструктуры и приведения в порядок территории. Они начали и расчистку русла реки. Было принято решение углубить дно и сделать русло более прямым. Техника уже работает на участке протяжённостью один километр. До конца марта запланированный объём работ будет выполнен.

На проведение противопаводковых мероприятий в Тернейском районе Приморья из краевого бюджета направили более 10 миллионов рублей. Специалисты считают, что сейчас самое удобное время для углубления русла, так как грунт устойчив, а уровень воды в реке невысок.

Как рассказали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего в Приморье при проведении противопаводковых мероприятий планируют расчистить 39 русел рек, а также отремонтировать и построить дамбы и другие гидротехнические сооружения на 34 объектах. Предварительно общая стоимость необходимых работ в этом году составит 215,4 миллиона рублей.