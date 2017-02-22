ЗС ПК рассчитывает на дальнейшие связи Приморья и Сеула

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик накануне встретился с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Это первый официальный визит южнокорейских дипломатов в региональный парламент шестого созыва.

Впрочем, спикер ЗС ПК встречал генконсула уже как доброго друга. Александр Ролик и господин Ли ранее имели честь познакомиться на общих культурных мероприятиях, которые, учитывая давние тесные взаимоотношения Приморья и южнокорейских провинций, регулярно проходят на различных площадках края.

Вместе с первыми лицами во встрече принимали участие Квак Ки Дон, консул Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке, вице-спикер приморского парламента Сергей Кузьменко, председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Александр Ролик рассказал об итогах выборов в Законодательное собрание, которые прошли осенью 2016 года, количественном составе регионального парламента, представленных фракциях политических партий. Отметил хорошие перспективы развития между нашими странами в области экономических и гуманитарных направлений. Обозначил стратегические направления работы краевых властей в рамках государственных программ по развитию российского Дальнего Востока. «Это наиболее благоприятный период в истории взаимоотношений между нашими странами. Уверен, развитие межпарламентских связей в регионе укрепит сотрудничество России и Южной Кореи на межгосударственном уровне», – сказал председатель Законодательного собрания Приморья.

У приморского парламента налажены многолетние дружественные связи с коллегами-депутатами Законодательного собрания провинции Кангвон, наработан опыт взаимодействия на уровне Форума региональных Законодательных собраний и Собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии.

Господин Ли в своём приветствии ещё раз поздравил Александра Ролика с избранием депутатом и спикером приморского парламента. Он отметил, что Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке всегда тесно сотрудничало с региональным Законодательным собранием, и надеется, что данные отношения будут продолжаться. Столица Приморья является важным городом в укреплении сотрудничества между двумя странами. Именно во Владивостоке первые лица России и Республики Корея провели плодотворную встречу на площадке второго Восточного экономического форума и достигли договорённостей в области совместных проектов по судостроению, сельскому хозяйству, здравоохранению, культуре.

2 – 3 сентября 2016 года во Владивостоке для участия во втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) по личному приглашению Владимира Путина находилась президент Республики Корея Пак Кын Хе. Во время её визита состоялись российско-южнокорейские переговоры на высшем уровне. Главы двух государств обсудили вопросы безопасности, экономики, инвестиций.

Как отметил Ли Сок Пэ, сейчас ведётся большая совместная работа профильных южнокорейских министерств с Министерством по развитию Дальнего Востока. Идут переговоры о проведении Корейско-российского форума регионального сотрудничества. Все эти совместные шаги направлены на продвижение крупных совместных инвестиционных проектов. Дипломат отметил, что корейские бизнесмены заинтересованы стать резидентами свободного порта Владивосток, изучают перспективы и преференции, которые даёт бизнесу данный закон.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день Республика Корея является одной из основных стран-инвесторов в Приморье. Корейские инвестиции составляют больше 100 миллионов долларов. Из 558 предприятий и организаций с иностранными инвестициями, осуществляющих свою деятельность на территории Приморья, более 30 – компании с инвестициями Республики Корея. Они работают в различных сферах экономики, таких как судостроение и судоремонт, добыча и переработка рыбы, транспортная обработка и хранение грузов, сельское хозяйство, гостиничный бизнес, строительство, оптовая и розничная торговля.

Александр Ролик заверил дипломатов, что для депутатов Законодательного собрания и органов власти Приморья экономическое развитие и создание комфортных условий для инвестиций являются приоритетами в работе. Спикер приморского парламента подчеркнул, что намерен продолжать всестороннее развитие международных связей с дружественной республикой, поддерживать и укреплять сложившееся сотрудничество между региональными парламентами двух стран.