"Почта России" меняет режим работы в Приморье

В Приморье меняется режим работы отделений «Почты России». В предпраздничные дни приём граждан сократится на один час, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации, предоставленной пресс-службой приморского филиала «Почты России», график работы отделений почтовой связи поменяется на время февральских и мартовских праздничных дней. В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта 2017 года, рабочий день отделений почтовой связи сократится на один час. При этом отделение почтовой связи на Верхнепортовой, 2 будет открыто до 21:00.

Официально нерабочими днями также являются 23, 24 февраля и 8 марта 2017 года. В это время обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий осуществляться не будут. В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, а также в четверг, 9 марта, все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

При этом пенсионерам, которые получают по графику пенсию 8-го числа, «Почта России» доставит социальные выплаты досрочно. В случае если в день получения пенсии получатель не находился дома, он имеет право получить пенсию в отделении почтовой связи до 20-го числа включительно.