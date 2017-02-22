Начальника приморского управления Ространснадзора взяли под стражу

Начальник приморской транспортной инспекции стал фигурантом уголовного дела, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его подозревают в получении взятки.

Против руководителя приморского управления госнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН) Юрия Губарева возбудили уголовное дело. Это произошло после обысков, которые прошли в его доме и кабинете 20 февраля. Как сообщили в приморском следственном управлении СК РФ, Губарева подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, в феврале 2012 года фигурант дела узнал о том, что два приморских международных перевозчика работали со множеством нарушений. Вместо того, чтобы наказать эти фирмы, Губарев предложил платить ему 50 тысяч рублей в месяц. За это начальник УГАДН пообещал закрывать глаза на их деятельность. Предприниматели исправно платили: до июня 2016 года они перечислили подозреваемому 2,5 миллиона рублей. Сейчас Юрий Губарев находится в следственном изоляторе. Следователи и работники ФСБ, раскрывшие преступление, выясняют все обстоятельства дела.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что, по предварительной информации, на подозреваемого «настучал» один из плативших ему перевозчиков. Он рассказал правоохранительным органам о том, что через двух инспекторов дал руководителю транспортного надзорного органа взятку.