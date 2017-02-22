В честь Масленицы в роддоме Владивостока пекут блины и оладьи

На масленичной неделе пациенток владивостокского роддома № 3 ожидает праздничное меню. По традиции учреждения, в течение всего праздника будущих мам будут угощать вкусными символами солнца и весны – блинами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Главврач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная рассказала, что такое меню позволяет создать в учреждении атмосферу праздника, а значит – сделать пребывание пациентов вдали от родных и близких наиболее комфортным.





«Мы уверены, что такое внимание с нашей стороны просто необходимо. Ведь помимо качественной медицинской помощи, оказываемой женщинам, важна забота, которая в том числе проявляется в подобных мелочах», – отмечает главврач.

Провожают зиму в роддоме № 3 блинами с джемом и оладьями, которые будут подавать на полдник вместо привычной сладкой выпечки несколько раз в неделю. Тем не менее Масленица – не единственный праздник, который влияет на меню родильного дома. Особые угощения включают в карту питания пациенток в честь Нового года, 8 Марта, Дня Победы, Дня семьи, Пасхи и Яблочного спаса. День защитника Отечества повара учреждения тоже не оставляют без внимания: в этот день пациенткам подают преимущественно мясные блюда.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в январе в третьем роддоме появился на свет ребёнок-гигант.