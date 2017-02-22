В Приморье постепенно решают проблемы с выдачей ПТС на автомобили

В Приморье наконец начали решать проблему с ввозом автомобилей из Японии. Она возникла в начале этого года из-за требования обязательной установки «тревожной кнопки» ГЛОНАСС на машины. Без них таможня отказалась выдавать техпаспорта на автомобили – с начала года на приморской границе задержали 770 «японок». Сейчас кризис миновал – ежедневно таможенники выдают более сотни ПТС на машины без ЭРА-ГЛОНАСС. Однако часть приморцев считает, что эта мера – временная. Неудивительно, что прошедший на прошлой неделе митинг за отмену нового технического требования собрал несколько сотен человек. Из-за этой акции вопрос «тревожной кнопки» отчасти перетёк в политическую сферу.

Настоящих буйных мало

Проблемы с получением машин на приморской таможне вмиг приобрели огромный резонанс. На прошлой неделе общественное недовольство попытался аккумулировать беспартийный депутат Андрей Галицких, согласовав проведение протестной акции на вокзальной площади Владивостока. Однако в последний момент он отменил проведение митинга. Такое решение народный избранник принял после того, как таможня начала в экстренном порядке пропускать задержанные японские авто. Однако другие народные избранники решили, что это лишь временная поблажка, сделанная специально перед митингом. Руководство мероприятием взяла на себя приморская фракция КПРФ. На вокзальной площади Владивостока вместо митинга они провели собрание, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Акция проходила в рамках закона – в данном месте можно проводить собрания, а согласования для такого рода сборищ не требуется. Тем не менее незадолго до начала мероприятия полицейские задержали нескольких коммунистов за то, что они развернули плакаты. Позиция силовиков заключалась, видимо, в следующем: протестовать – протестуйте, но чтобы без лозунгов. Стоит отметить, что полицейских машин вокруг места проведения акции было действительно много – порядка пятнадцати штук.





Позицию коммунистов вкратце обрисовал общественный активист, коммунист Максим Шинкаренко. Он открыл мероприятие своей речью. «Мы взяли ответственность за проведение мероприятия – было очевидно, что сюда придёт много людей. Сейчас у нас начали вроде как выдавать машины. Но что будет потом? Я привезу через месяц машину, её же пропустят. Проблема никуда не денется. Я считаю, что власть просто боится протеста горожан. Поэтому они начали принимать какие-то срочные меры», - рассказал депутат. По мнению Максима, обязательная установка ГЛОНАСС в машины является банальным побором. Она, считает активист, должна быть добровольной. Поэтому требование об обязательной установке «тревожной кнопки» надо отменить.





Однопартийца поддержал депутат приморского Законодательного собрания Артём Самсонов. «Я до сих пор не услышал ответа чиновников на один простой вопрос. Вот смотрите: до 17 февраля машины пропускать было нельзя. После 17 февраля – можно. Всё это время действует требование об обязательной установке ГЛОНАСС. Когда именно нарушалось законодательство – до 17-го числа или после? Получается, что какой-то чиновник сидит и по своему хотению то запрещает, то разрешает ввоз японских машин», - возмутился политик. Не обошлось и без традиционных обвинений в адрес властей. Однако собравшихся людей, прежде всего, интересовал вопрос судьбы японских подержанных иномарок и системы ЭРА-ГЛОНАСС. У каждого участника собрания была возможность высказаться по данному поводу – организаторы проводили мероприятие в режиме открытого микрофона.





Сначала – нормальные дороги, потом - ГЛОНАСС

Желающих выступить было много. Претензий к новому требованию закона у горожан хватало. Многие владивостокцы видели в нём очередную попытку запретить правый руль. Другие же задавались резонным вопросом – а как будет работать «тревожная кнопка»? «Ну представим, что я где-то в крае попал в аварию. Допустим, я вспомню про эту кнопку ГЛОНАСС. И что, сразу же из кустов выпрыгнут сотрудники ДПС или врачи? Будет то же самое, если бы я позвонил по телефону, на скорость работы служб это не повлияет. Сначала сделайте нормальные дороги, чтобы машины не попадали в аварии, наладьте работу экстренных служб. Ведь в том же Владивостоке скорая может добираться до пациента четыре часа. А потом уже вводите эту кнопку», - высказал своё мнение горожанин Алексей.





Некоторые владивостокцы смотрят на этот вопрос более глобально. По мнению автопродавца Антона, бесконечная война с праворульными машинами, в конечном итоге, приведёт к запустению Владивостока. «У нас постоянно вводят разные запретительные меры, из-за которых авторынки хиреют. Но ведь есть такой момент – деньги, которые люди зарабатывают на продаже машин во Владивостоке, здесь же и остаются. Увеличивается оборот денег в городе – он начинает развиваться, зарабатывают в итоге все. Те же продавцы, официанты, таксисты. А вот если денег становится меньше… Я видел, как живёт большая часть России, все эти унылые моногорода. Там ничего нет, зарплата в 15 тысяч считается очень хорошей. Вся эта борьба с иномарками доведёт Владивосток до такого же состояния», - рассказал он присутствующим.





Кое-кто из выступающих отметил, что введение «тревожной кнопки» не имеет никакого отношения к защите отечественного автопроизводства – а именно под таким соусом эксперты «проталкивали» это техническое требование. «ГЛОНАСС имеет в основе своей американскую систему GPS, так что нельзя сказать, что это российская продукция. И малейший сбой в этой глобальной зарубежной системе скажется на работе российских спутников. То есть мы пытаемся защитить свой автопром с помощью американской спутниковой программы?» - поделился мнением инженер Евгений.









Задержание для галочки

В конце собрания его участники приняли резолюцию, в которой отразили свои основные требования – в том числе и политические. А сразу же после завершения акции её организаторов задержала полиция. Максима Шинкаренко, Артёма Самсонова и других отвезли в РУВД, где составили протоколы. Решение по данному делу приняли быстро – суд признал коммунистов виновными в нарушении закона о митингах. «Красным» выписали штрафы в 10 тысяч рублей. Сами представители КПРФ считают данное задержание незаконным. «Полиция как будто забыла, что губернатор определил вокзальную площадь как специальное место для собраний. У нас в городе постоянно проходят мероприятия подобного плана, и всегда всё было нормально. Но теперь же силовикам и судьям нужно было отчитаться перед властями – мол, подавили незаконную акцию. Но решение о штрафах изначально незаконное, и мы его обжалуем», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» депутат Артём Самсонов. Он добавил, что вероятность выигрыша данного дела для коммунистов – почти стопроцентная. По его мнению, в администрации города это прекрасно понимали и задержали участников акции лишь для галочки.









Техпаспорт выдают и без митингов Впрочем, политика политикой, а обычных приморцев всё-таки интересует практическая сторона вопроса. В настоящее время кризиса на таможне нет. 17 февраля в Приморье ввели временный мораторий на новые требования к выдаче ПТС. В таможне сообщили, что за каких-то четыре дня они выдали 560 техпаспортов жителям края. «Ежедневно таможенные посты принимают более 100 человек. Рабочий день сотрудников продлён до восьми часов вечера», - сообщили в ведомстве. За автомобилистов вступился и губернатор Владимир Миклушевский – несмотря на то, что коммунисты обвиняли его в обратном. Глава региона предложил полпреду президента Юрию Трутневу отсрочить вступление в силу закона об обязательной установке «тревожной кнопки» на полгода. «Разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере. На подержанных машинах этого оборудования нет. Для дальневосточников это очень важный вопрос», – заявил Владимир Миклушевский. Каким будет окончательное решение проблемы с ЭРА-ГЛОНАСС, сказать сложно. Конкретного решения пока нет ни у кого. Мораторий на запрет выдачи ПТС, как сказано выше, – временный. Полной отмены требования об установке «тревожной кнопки» - именно этого добивались участники митинга – явно не произойдёт. Возможно, вопрос получится урегулировать с помощью каких-то компромиссных мер.







