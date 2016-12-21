"Адмирал" из-за проигрыша оказался на грани вылета из плей-офф

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил «Барысу» на родном льду. «Моряки» пропустили четыре шайбы, а забросили всего одну. После очередного проигрыша команда оказалась на грани вылета из зоны плей-офф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 21 декабря, во Владивостоке прошёл третий матч предновогодней домашней серии приморской команды. Подопечные Александра Андриевского проиграли в поединке против гостей из Астаны со счётом 1:4.

Первую шайбу гости забросили на 8-й минуте игры – счёт открыл Константин Пушкарёв. Во втором временном отрезке Роман Старченко увеличил разрыв – 0:2. «Моряки» проснулись только в третьем периоде. На его старте Вадим Краснослободцев всё-таки поразил ворота гостей – 1:2. Однако под занавес матча «Барыс» смог оформить ещё два гола. Отличился Дастин Бойд, оформивший в течение полутора минут дубль – 1:4.

Сейчас в активе «моряков» по-прежнему 58 очков. «Барыс», взявший в сегодняшнем матче максимум, сбросил приморцев с 7-й строчки турнирной таблицы. Теперь подопечные Александра Андриевского занимают 8-е место на Востоке и находятся на грани вылета из зоны плей-офф.

Команде осталось провести ещё два домашних матча - против «Югры» из Ханты-Мансийска 23 декабря и «Амура» из Хабаровска 26 декабря. Последнюю игру 2016 года «моряки» проведут 29 декабря в Пекине против «Куньлунь Ред Стар».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре домашней серии «Адмирал» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Борьба продолжалась до последней минуты и завершилась с крупным счётом 7:5. После этого приморцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 1:3.