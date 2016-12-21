Два района Приморья получили новые школьные автобусы

Два приморских муниципалитета, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», сегодня получили новые школьные автобусы. Их закупили по распоряжению правительства за счёт федерального бюджета.

Сегодня в краевой администрации вручили ключи от автобусов представителям Лесозаводского городского округа и Лазовского района. У транспорта отныне – вполне определённое назначение: доставлять детей из сёл, где нет общеобразовательных школ, к месту учёбы в соседние населённые пункты. Частично после летнего разгула стихии доступ к учебным заведениям остаётся затруднённым – и школьные автобусы помогут решить проблему.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что учебный год в 65 школах, находящихся в зоне ЧС, начался с опозданием – только после того, как здания школ полностью проверили и подготовили к тому, чтобы принимать детей. Как сообщили специалисты департамента образования и науки, обеспечение доступности образования для всех школьников, в каком бы отдалённом селе они ни жили, – одна из главных задач проекта модернизации общего образования в Приморье.

Сейчас школы Приморья располагают 255 автобусами, 203 из них обслуживают сельских школьников. В этом году край приобрёл 19 автобусов для муниципальных и краевых образовательных организаций, на эти цели из краевого бюджета выделено 25 миллионов рублей.