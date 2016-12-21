Владимир Миклушевский уволил ещё одного ключевого сотрудника

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Губернатор Приморья заявил, что намерен избавляться от недобросовестных чиновников
|Фото: primorsky.ru
Сегодня губернатор Владимир Миклушевский подписал приказ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. Чуть позже он прокомментировал это решение в телеэфире краевого канала. Глава Приморья заявил, что будет и впредь избавляться от недобросовестных людей в своей команде.
По словам Владимира Миклушевского, чиновник любого уровня при попытке что-либо украсть неизбежно будет подвергнут наказанию.
«Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники - и региональные, и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчинённые были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.
В последние годы замены в руководящем аппарате администрации Приморского края происходят нередко. Идёт постоянная ротация кадров на топовых позициях. Так, в 2013 году губернатор освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Олега Бубнова из-за халатности врачей в Яковлевском районе. В этом году своей должности лишился ответственный за градостроительство в крае Евгений Добрынин. Владимир Миклушевский принял это решение из-за срыва сроков исполнения его же поручений, данных ещё летом 2014 года. В 2014 году губернатор подписал распоряжение об отставке директора краевого департамента лесного хозяйства Валерия Чиркова. Сменились в 2016 году и руководители департаментов культуры и образования.
Кто там вообще работать будет?
Где там работать ? А кто там работал и как ?? Земли купить простому человеку нет возможности , плати две стоимости и земля твоя )) ха ха, почему просто уволил , почему нет уголовных дел ? Корпус Д Снеговая 72 гектара кто отдал СинемуСлону??? Где посадки и конфискации?
Возможно, схема Ежова работает. Уволил. Типа, всё чисто. А потом дело против -экс возбудят.
Кто её посадит она бывшая прокурорская.
она не памятник?
Сиськи ничотак
где доказательства? что за тема. украл в тюрьму или нет?
И мордашка ничего
Всю эту Продажную Чиновничью Саранчу и Гниль надо "Чистить" По-Сталински, а не Увольнять. В Китае Коррумпированных Чиновников Стреляют Как Бешеных Собак. И Китай поэтому Развивается. Порядок !!!
Дама хоть куда!С такими данными не пропадет, небось жена к ней приревновала!
Что ж это делается а? Бедного губернатора все тотально обманывают, кого не возьмет на работу - потом вором оказывается. Да так гады маскируются, что сразу распознать то и нельзя. Проверяют, проверяют, да проверить не могут. Они гады высвечиваются только на фоне кристальной чистоты руководителя края. Благо он их таки почти сразу раскусывает и увольняет. Они почти даже ничего украсть не успевают. Ну в смысле почти ничего от бюджета остается. Вот я уже почти спокоен за перспективы нашего края. Главное стабильность. Как ничего не происходило, не строилось, не развивалось, так , слава аллаху, и будет. Ура товарисчи.
Там в любом департаменте начальника можно увольнять за недобросовестность! Департамент лицензирования проверьте- вор на воре, проверьте возросшую недвижимость/автотранспорт с момента вступления в должность.
Когда же тебя уволят, ошибка природы.
А я бы ей вдул
Не дорос твой вдувальщик , но мечтать не вредно
Делов то, стань вице-губернатором и можешь подкатывать!
Один зам попался - . . . случайность; Второй зам попался - эээээ , опять случайность; Третий зам попался - ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!! и губа сразу за ними вслед.
А если Закон принять: чиновникам жалование не платить, так как народ воровитый
". . . борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. . . " - это слова главного коррупционера страны, увольнять всех кто плохо пиарит власть.
Основная задача Миклушевского - все ее уже забыли - декриминализация региона. . . . Поэтому ему "некогда" обращать внимание на ближайшее личное окружение. И поэтому так и получается - никогда такого не было и вот опять. . . А началось все с того, что перший кореш "промухал" как у них из под носа "угнали" Георг Отс". . . Ну что тут скажешь. . . А Соколова никуда не денется. На ней уголовных дел. . . Но поскольку я не очень-то не в теме, знаю только одно. . . и оно оформляется. . .