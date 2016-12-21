Губернатор Приморья прокомментировал арест своего заместителя

Сегодня приморские журналисты записали комментарий главы Приморья по поводу ареста его заместителя Сергея Сидоренко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Губернатор назвал Сидоренко профессионалом, но право оценивать его деятельность предоставил суду.

Владимир Миклушевский прокомментировал арест своего заместителя Сергея Сидоренко. Его слова приводит пресс-служба краевой администрации. Глава региона воздержался от прямых оценок данного инцидента, предоставив это право суду. «Сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Я хочу подчеркнуть, что вину человека может установить только суд», – заявил Владимир Миклушевский.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что вице-губернатора Сергея Сидоренко утром 21 декабря поместили под домашний арест. Он является подозреваемым по двум статьям – «Покушение на преступление» и «Мошенничество в особо крупном размере». В минувший вторник стало известно, что силовики начали проверку в отношении заместителя губернатора. Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщали никакой официальной информации по делу Сидоренко. Делом чиновника занимаются следователи из Федеральной службы безопасности.

Сидоренко является вице-губернатором Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. С 1997 по 2011 год он был депутатом краевого Законодательного собрания, оставаясь там со второго по четвёртый созывы. Нынешнюю должность он занял в 2012 году.