Стало известно, когда во Владивостоке откроется тоннель имени Сталина

Во Владивостоке заканчивается подготовительный этап реконструкции железнодорожного тоннеля имени Сталина. Специалисты рассказали, что весь ремонт займёт почти два года.

Сегодня, 21 декабря, в день рождения Иосифа Сталина, журналистам Владивостока показали, как проходит модернизация тоннеля имени Сталина. Строительство объекта завершилось больше 80 лет назад – в 1935 году. Генеральным подрядчиком нынешнего ремонта стала компания «Мосметрострой». На реконструкции занято почти 190 человек – специалисты должны сделать гидроизоляцию тоннеля, укрепить швы, стены и систему обогрева.





Первый этап модернизации заключается в том, чтобы снять старый слой штукатурки. Дальше наносится специальный выравнивающий состав, в котором содержатся волокна, помогающие увеличить его плотность. На этот состав на два слоя напыляют гидроизоляцию, устанавливают химические анкеры, крепят арматурную сетку. После всего этого наносят рабочий слой новой отделки.

Рабочие ведут подготовительный этап уже с августа. Всё это время специалисты занимались осушением отделки тоннеля. Предположительно оно закончится уже в конце этого месяца.

«Практически 300 метров тоннеля готовы под выполнение работ по основному этапу. В данный момент мы идём по запланированному графику. Основная сложность была в том, что тоннель – действующий. Сейчас мы начинаем работу в 7 утра и заканчиваем в 22 вечера. Если бы мы могли работать круглосуточно, то модернизацию закончили бы значительно раньше», - рассказал заместитель генерального директора «Мосметрострой» Юрий Прокаев.





Предположительно ремонт закончится в конце 2018 - начале 2019 года. Специалисты подчёркивают, что на этом участке непросто работать из-за особенности земельной породы. В том месте, где проходит тоннель, есть вулканические породы – туфопесчаники, которые сами по себе пропускают очень много воды. Именно по этой причине тоннель оказался не просто залит водой – на его стенах образовалась толстая ледяная корка.

«Работа на этом объекте - процесс творческий. Одно дело – документация, другое дело то, что мы получаем по факту. На каждом шагу приходится принимать какие-то отдельные решения, анализировать ситуацию. В этом плане работа здесь – своеобразная разминка для мозгов», - добавил Юрий Прокаев.

РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что реконструкция началась 1 октября 2016 года. В связи с этим временно прекратилось движение пригородных и городских электропоездов на участке Мыс Чуркина – Луговая – Третья Рабочая.



































































































