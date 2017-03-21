Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских

Сегодня вечером в сводку происшествий попал отдел полиции №1 на улице Махалина во Владивостоке. В 20:00 там произошло возгорание, помещение затянуло дымом.

Руководитель пресс-службы краевого управления МВД Ирина Сырова только что рассказала РИА «Восток-Медиа» по телефону: «Весь отдел полиции находится в полуподвальном помещении – в цокольном этаже жилого дома 3А. Старый дом, ветхая проводка – пока это предварительная версия. Сейчас будем совместно разбираться с МЧС, проводить необходимые экспертизы».

Собеседница добавила, что возгорание произошло в подсобном помещении, на площади 25 квадратных метров. Всех находившихся в здании сотрудников эвакуировали из-за сильного задымления. При этом обошлось без пострадавших.

Уже после публикации данного материала происшествие прокомментировал начальник пресс-службы управления МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов. Он уточнил, что по тревожному сигналу на Махалина выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники. Пожар полностью потушили в 21:45.