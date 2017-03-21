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Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
Прокуратура напомнила о правах отдыхающих горожан
вчера, 21:18
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Гаражный кооператив «Дельфин» должен очистить от лодочных боксов и примыкающих к ним пирсов водоохранную зону в Первомайском районе Владивостока. Председатель кооператива проигнорировал требование прокуратуры – теперь придётся демонтировать объекты по решению суда.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, сотрудники Первомайской прокуратуры Владивостока проверили законность использования береговой полосы у моста на остров Русский и обнаружили более 20 незаконно установленных лодочных гаражных боксов, а также пирсы. Всё это – на площади почти 1755 квадратных метров, которые считаются водоохраной зоной. Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу: улица Можайская, 5.

Между тем полоса земли вдоль береговой линии, где имеются незаконные гаражи, предназначена для общего пользования. Ширина такой полосы – 20 метров.

По мнению сотрудников надзорного органа, действия кооператива «Дельфин» нарушают права других горожан на свободное использование береговой полосы водного объекта, передвижение и пребывание там. Председателю «Дельфина» направили представление об устранении выявленных нарушений, но нужной реакции прокурор не дождался и обратился в суд.

В итоге решением Первомайского районного суда города Владивостока от 14.03.2017 на ГКСМФ (гаражный кооператив судов маломерного флота) «Дельфин» возложена обязанность демонтировать 23 лодочных гаражных бокса, строения на их кровлях, а также вплотную примыкающие к гаражам пирсы.

Судебное решение ещё не вступило в законную силу.

 
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Комментарии
  • Псевдоним  (вчера, 21:35 )

    Да таких " Дельфинов" вдоль берега валом и ни кто не трогает. Видно не делится председатель))

  • Zanoza  (вчера, 21:59 )

    Вы адресом не ошиблись? Там частный дом.

  • Редакция  (вчера, 22:22 )

    Такую информацию распространила прокуратура. . .

  • Чувак  (вчера, 22:13 )

    Прикольно, набрал на карте - Можайского 5, моря рядом и в помине нет :)

  • Реальная Олька  (сегодня, 12:53 )

    Так Можайского или Можайская? Разница вообще-то имеется.

  • Пир  (вчера, 22:24 )

    Тоже посмотрел, прикольно. . чего снести то хотят

  • Редакция  (вчера, 23:10 )

    В прокуратуре уточнили - гаражи всё-таки находятся по другому адресу, недалеко от Русского моста.

  • 7itrf57  (сегодня, 08:31 )

    Как бы то ни было, сказано же, что "Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу". Не сообщается же, что там море конкретно по этому адресу расположено!!! ))))))

  • Ага   (сегодня, 13:14 )

    По городу и окрестностям такого самостроя хватает. В бухте Три поросёнка навалом, например.



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