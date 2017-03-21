Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей

Гаражный кооператив «Дельфин» должен очистить от лодочных боксов и примыкающих к ним пирсов водоохранную зону в Первомайском районе Владивостока. Председатель кооператива проигнорировал требование прокуратуры – теперь придётся демонтировать объекты по решению суда.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, сотрудники Первомайской прокуратуры Владивостока проверили законность использования береговой полосы у моста на остров Русский и обнаружили более 20 незаконно установленных лодочных гаражных боксов, а также пирсы. Всё это – на площади почти 1755 квадратных метров, которые считаются водоохраной зоной. Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу: улица Можайская, 5.

Между тем полоса земли вдоль береговой линии, где имеются незаконные гаражи, предназначена для общего пользования. Ширина такой полосы – 20 метров.

По мнению сотрудников надзорного органа, действия кооператива «Дельфин» нарушают права других горожан на свободное использование береговой полосы водного объекта, передвижение и пребывание там. Председателю «Дельфина» направили представление об устранении выявленных нарушений, но нужной реакции прокурор не дождался и обратился в суд.

В итоге решением Первомайского районного суда города Владивостока от 14.03.2017 на ГКСМФ (гаражный кооператив судов маломерного флота) «Дельфин» возложена обязанность демонтировать 23 лодочных гаражных бокса, строения на их кровлях, а также вплотную примыкающие к гаражам пирсы.

Судебное решение ещё не вступило в законную силу.