Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей

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Прокуратура напомнила о правах отдыхающих горожан
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Гаражный кооператив «Дельфин» должен очистить от лодочных боксов и примыкающих к ним пирсов водоохранную зону в Первомайском районе Владивостока. Председатель кооператива проигнорировал требование прокуратуры – теперь придётся демонтировать объекты по решению суда.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, сотрудники Первомайской прокуратуры Владивостока проверили законность использования береговой полосы у моста на остров Русский и обнаружили более 20 незаконно установленных лодочных гаражных боксов, а также пирсы. Всё это – на площади почти 1755 квадратных метров, которые считаются водоохраной зоной. Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу: улица Можайская, 5.
Между тем полоса земли вдоль береговой линии, где имеются незаконные гаражи, предназначена для общего пользования. Ширина такой полосы – 20 метров.
По мнению сотрудников надзорного органа, действия кооператива «Дельфин» нарушают права других горожан на свободное использование береговой полосы водного объекта, передвижение и пребывание там. Председателю «Дельфина» направили представление об устранении выявленных нарушений, но нужной реакции прокурор не дождался и обратился в суд.
В итоге решением Первомайского районного суда города Владивостока от 14.03.2017 на ГКСМФ (гаражный кооператив судов маломерного флота) «Дельфин» возложена обязанность демонтировать 23 лодочных гаражных бокса, строения на их кровлях, а также вплотную примыкающие к гаражам пирсы.
Судебное решение ещё не вступило в законную силу.
Да таких " Дельфинов" вдоль берега валом и ни кто не трогает. Видно не делится председатель))
Вы адресом не ошиблись? Там частный дом.
Такую информацию распространила прокуратура. . .
Прикольно, набрал на карте - Можайского 5, моря рядом и в помине нет :)
Так Можайского или Можайская? Разница вообще-то имеется.
Тоже посмотрел, прикольно. . чего снести то хотят
В прокуратуре уточнили - гаражи всё-таки находятся по другому адресу, недалеко от Русского моста.
Как бы то ни было, сказано же, что "Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу". Не сообщается же, что там море конкретно по этому адресу расположено!!! ))))))
По городу и окрестностям такого самостроя хватает. В бухте Три поросёнка навалом, например.