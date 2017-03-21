Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований

Игорь Пушкарёв в очередной раз публично раскритиковал позицию следственных органов в расследовании уголовного дела против него.

«В пятницу (17.03.17) Мосгорсуд в очередной раз не прислушался к нашим доводам и оставил под арестом до 30 мая. Интересно то, что сам следователь на заседании суда признал отсутствие доказательств наличия оснований для моего содержания под арестом», - сообщил Пушкарёв.

В качестве аргументов он дословно привёл в пример высказывание следователя, который, отвечая на вопрос адвоката, признал - следствие не может утверждать, что именно Пушкарёв оказывает давление на свидетелей.

Недоумение выразила и адвокат Игоря Пушкарёва Виктория Бурковская. «Ситуация дошла до того, что следователь сам признаёт отсутствие доказательств вмешательства Пушкарёва в ход следствия, однако считает меру пресечения обоснованной. Получается, что из-за собственных недоработок правоохранительных органов вынужден страдать Игорь Сергеевич, вину которого ещё нужно доказать», - отметила адвокат.

Однако ни аргументы защиты, ни отсутствие доводов со стороны обвинения не отразились на итоговом решении суда.

В конечном счёте Пушкарёв также отметил, что ему по-прежнему не понятны причины содержания под арестом. «Почему человек, который на протяжении всего периода следствия говорит, что готов сотрудничать, доказывать свою невиновность и не заинтересован скрываться от правосудия, должен подвергаться самым настоящим репрессиям? Мера пресечения всегда была направлена на помощь правосудию, однако в последнее время это становится способом давления на человека», - заявил Пушкарёв.

Отметим, что сам глава города был уверен в подобном исходе. «Скорее всего, апелляцию не удовлетворят, но это ничего не значит. Мы продолжим отстаивать нашу с братом невиновность и непричастность директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова к инкриминируемым вещам», - писал Пушкарёв в социальных сетях.

Уголовное дело против Игоря Пушкарёва было возбуждено 1 июня 2016 года по статьям злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. По версии следствия мэр Владивостока нарушил закон при организации государственных закупок в период с 2009 по 2014 годы, что хронологически совпало с подготовкой к саммиту АТЭС.

Первоначально следствие подозревало, что Игорь Пушкарёв покупал через муниципальное предприятие строительные материалы по завышенным ценам у компании своих родственников. Однако, как стало известно из последних заседаний по делу, экспертизы показали - стройматериалы приобретались по заниженным ценам. Кроме того, защита Пушкарёва неоднократно отмечала, что в 2016 году компания «Востокцемент» простила долг МУПВ «Дороги Владивостока» на общую сумму 962 миллиона рублей.