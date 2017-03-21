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В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли : РИА "Восток-Медиа"
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В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
Такое поручение дал губернатор Приморья
вчера, 19:25
Экология | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

После проверки аварийных участков трассы Владивосток – Находка губернатор сделал заявление по ситуации с угольной пылью. Этой проблеме в Находке, обострившейся в начале 2017 года, РИА «Восток-Медиа» ранее посвятило серию публикаций.

Сегодня, 21 марта, во время командировки по Приморскому краю губернатор Владимир Миклушевский осмотрел перегрузочные комплексы порта Находка, занимающиеся перевалкой угля в городской черте. Глава региона проинспектировал работу компаний «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», «Терминал Астафьева» и «Порт Восточные Ворота – Приморский завод».

Находившиеся там же представители Роспотребнадзора отметили: меры, принятые в феврале, уже приносят результаты – по итогам мартовских исследований в пробах атмосферного воздуха не выявлено превышения допустимых норм содержания вредных веществ. Тем не менее, считает Миклушевский, замеры необходимо проводить значительно чаще. 

«Для этого в границах санитарно-защитной зоны будет установлена автоматическая система контроля. Она должна работать круглосуточно. Некоторые стивидоры начинают хитрить и приостанавливают погрузку угля на время визита представителей власти или переваливают груз в ночное время. Я готов направлять своих представителей круглосуточно. Мы будем настойчивы, заставим стивидоров соблюдать технологический процесс и доведем начатое до конца. Если компания не обеспечит соответствующих мер, ее работа автоматически будет приостановлена. Я здесь для того, чтобы решить проблему окончательно, и буду заниматься этим лично», – заявил губернатор.

В решении проблемы будут участвовать и городская администрация.

«Ситуация на терминалах где-то лучше, где-то хуже, но прилегающая территория везде захламлена одинаково сильно. Город, покрытый угольной пылью, неопрятен, некомфортен и непригоден для жизни. Необходимо обеспечить экологическую безопасность горожан, а также разработать комплексную программу - и городские власти, и стивидорные компании должны принять в ней участие, в озеленении, в уборке улиц. Одна компания уже приобрела для Находки уборочную машину, призываю другие компании последовать этому примеру», – добавил губернатор Приморья.


 

 

 
 
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Комментарии
  • Владимир Николаевич  (вчера, 20:24 )

    Детский лепет , а не решение!!! Как будто живет в другом мире!!! На шахтах тоже стоят датчики газа!!! А шахты взрываются!!! Люди гибнут!!! Разумных решения может быть два! Первое искать другое место для перегрузки!!! Второе, Строить цеха для бункеровки!!! Вот в этом случае нужны будут датчики!!! Так как наши дикие капиталисты будут делать все по своему!!! А власти - спать до очередного беспредела!!!

  • Толик  (вчера, 20:29 )

    Если компания не обеспечит соответствующих мер, ее работа автоматически будет приостановлена. Полный деградант)) кто ж ее остановит?????

  • точка G  (вчера, 21:09 )

    её остановят бэтмен, человек-паук и годзила

  • Vasya  (вчера, 23:39 )

    Ничего у него не выйдет как пыль была так и будет пока этот уголь не уберут отсюда.



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