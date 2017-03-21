Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем

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Участники акции "Он вам не Димон" намерены собраться, несмотря на запрет властей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Организаторы антикоррупционного митинга во Владивостоке намерены провести акцию, несмотря на то, что власти отклонили заявку. По словам депутата Юрия Кучина, уведомление о запрете митинга пришло слишком поздно. В администрации Приморья утверждают, что депутат попросту прятался от получения уведомления. При этом вместо митинга там собираются провести неизвестное мероприятие, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Приморский департамент внутренней политики отклонил заявку на проведение антикоррупционного митинга во Владивостоке. Мероприятие под лозунгом «Он вам не Димон» планируется провести 26 марта. Организатор акции – депутат владивостокской думы Юрий Кучин – подавал заявки на проведение митинга сразу в трёх местах. Это Жариковский (Дальзаводской) сквер, сквер возле театра им. Горького и Вокзальная площадь. На первые две «заявки» чиновники быстро ответили отказом. А вот о решении по поводу Вокзальной площади до сегодняшнего дня не было никакой информации. По словам Юрия Кучина, его никто не уведомил о согласовании акции или об отказе в этом. «Сегодня мне позвонили из департамента внутренней политики приморской администрации. Сообщили, что в согласовании митинга возле памятника Ленину в районе вокзала отказано. Якобы город собирается проводить там какое-то мероприятие. Но такой ответ нужно было давать вчера! По закону, если через три дня власти не вынесли решения по поводу мероприятия, оно считается согласованным», - рассказал депутат корреспонденту РИА «Восток-Медиа».
Впрочем, приморские чиновники заявляют: Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления. «Ему пытались вчера передать уведомление об отказе по факсу, но он отказывался его принимать. На связь он не выходил. По всей видимости, это какая-то уловка. Кучин просто пытается провести выгодный ему митинг, несмотря ни на что», - сообщили в пресс-службе администрации Приморья.
Как объяснили в «белом доме», в день проведения акции на Вокзальной площади будет проходить какое-то городское мероприятие. Какое именно – так и осталось загадкой. В мэрии Владивостока такой информацией не располагают. О том, что именно будет проходить на привокзальной площади Владивостока взамен митинга, как выяснилось, знает только директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич. Однако он в данный момент находится в отъезде и связаться с ним невозможно.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что поводом для антикоррупционного митинга стал выход фильма «Он вам не Димон», который снял Фонд борьбы с коррупцией. Цель мероприятия – добиться реакции правоохранительных органов на факты, приведённые в фильме. Подобные акции должны пройти 26 марта по всей стране. Впрочем, во многих городах подобные митинги уже «завернули».
Вот она, политическая возня. Хочется сказать устроителям всяческих митингов, как властных, так и антивластных, что людей вы сейчас не подожжёте. Почему?Да потому, что народец за последние 26 лет подустал от вас, поиздержался, подозлобился. Хватило ему и горби-перестройки, ебн-дерижера и нынешних. И реформ хватило, и "непопулярных мер"-с избытком. Все опутаны кучей проблем-долги, кредиты, нищенская зарплата, бесконечные выхаривания бабла реформаторами, и полным грядущим беспросветом. Фантастические объемы украденного, взяток-ну , это мало добавит энтузиазма. Цель вашего митинга?Любая цель выглядит смешной. Мало кто придет. Но и за недимона никто не подпишется. Разве что под угрозой увольнения.
Митинги это как раз путь к решению проблем. Если власти не видят гражданского общества они и будут жить во дворцах за границей, а народ тонуть в своих проблемах.
Даже и дискутировать с тобой не хочется. Какое тут гражданское общество?Или не намитинговался, или птенец желторотый. Я живу, да, но могу жить вообще плохо в полнейшей ж. На мне все это вперлось , чтоб пришел анальный с кодлой, отодвинув недимонов и жрать в три горла?Я не хочу больше рефором, борьбы с чем-нибудь, построения чего-нибудь светлого и так далее. Тем более , что все эти анальные со товарищи здесь уже рулили, мне его байки о недимонах абсолютно по . Как и остальным. Покрышки жечь не пойду, не ждите.
Товарищ О. Пенис, сдерни крайнюю плоть с глаза и посмотри вокруг, если ты будешь жить так и дальше с натянутой на глаз крайней плотью, то димоны и вованы так и будут меняться дальше, а натягивание шкуры на глаза не обеспечит тебе никакого просвета, так и будешь жать в крайне плоти плохо(Х).
Ну и прдолжай жить рабом в дерьме
Люди живут лучше в более бедных странах, и борются за свои права. А вата привыкла "Нежили богато, и не будем начинать!" Вас ВОЖДЕЛЕЮТ со всех сторон, и просто предлагают подумать головой, и на что-то попытаться . Не обязательно при этом голосовать за Навального, тут личное дело. Но нет, вы хотите дальше есть ошметки с барского стола и радоваться, что хуже не становится.
Коля, прыгай выше, не останавливайся!
А если соглашусь есть ошметки с барского стола и не пытаться, наконец от нас с "демократиями", "толерантностями", "либерализмом"?Вот я прекрасно жил при Советах?Боритесь, я не против, но без меня. Ты мысль то мою понял?Чую, что нет таки.
Да ты никому не нужен, слишком много чести.
Надо лица в Зелёный цвет покрасить (я серьёзно ) гуашью , акварелью или маску халка одеть или покрасить маску V в зелёный цвет .
Надеть*
Вот и народ готов себя чем угодно уже называть "олений пенис" назови лучше себя "свинячья вагина" главное чтоб тепло было и сытно. . . а что детям достанется, какая страна? свободная и богатая за которую воевали наши деды или рабская и услужливая новоиспечённым беспринципным и циничным богачам. . . совсем не волнует. .
Чо, занозил тебя?Так иди и борись кто тебя держит. Как в хохляндии вряд ли получится, там у них свой мельдоний-укронацизм-имеется, а здесь нет. Поэтому все желающие берут по покрышке в обе клешни , одевают каску строительную (вариант-кастрюля) и маршен, на место сбора. Может баблом, кста, подогреют, бублик купите. Кто выживет, отпишитесь, интересно будет почитать.
надевают*
Да не не надо как в Хохляндии. . . не нужно вожжи у власти отпускать пусть она знает что она работает на нас, а не мы её РАБЫ. . .
Вожжи отпускать?) Можно подумать что ты их держишь))
Детям своим Вы передадите то что "нажито непосильным трудом". Ничего другого Вы своим детям в любом случае передать не сможете, потому что по крылатому выражению "все уже украдено до вас". Или Алеша Навальный большевичком стал и ратует за "светлое завтра всего трудового народа"?))
На митинг идти надо. Навальный очень серьезные обвинения выдвинул, причем обоснованно (по крайней мере документы от всем открыто показывает). Если это неправда - засудите его по клевете. А если правда - значит Медведева надо судить за получение взятки. А власть ВООБЩЕ молчит, как будто ничего не произошло!!! Если мы не выйдем на митинг будет намного хуже. Я сам с на митинг обязательно пойду.
Навальный подставляет(пачкает) своими президентскими амбициями антикорупционную инициативу. Мотив - против коррупции, многие поддержат. . , а Навального в президенты - это отдельная история.
Работать не пробовали? Кто хочет жить достойно, тот живёт. Другое дело наши старики, которые поднимали нашу страну в послевоенное время. Думаю что старость у них должна быть достойная. Возникает вопрос. Как они смогут жить достойно, если молодым на все. Лично мне все это напоминает коммунаров из 17 года. Типо, пролетели - объединяйтесь? Кому делать нечего, те и гоняют на митинги всякие как на работу. Лучше бы реальные дела делали. Пользу приносили обществу.
Уважаемый, а что в твоём понятии реальные дела и польза обществу?
Пока не организовали митинг против Глонаса- ПТС не выдавали 2 месяца, это самый действенный метод достучаться до бездействующих властей!!
откуда вообще вылез этот навальный? я смотрю активизировался в последнее время, бабок что ли ходорковский подкинул? меня наша власть вообще не устраивает, но и навальный то же, как будто он всё народу раздаст, зачем он зелёнкой себя измазал да ещё так ровно, видно же что хорошо слои нанесены, и ладошки покрасили ему, если бы облили это было бы видно, кароче очередной клоун хочет жить как демон
Все правильно Навальный делает. надо ведь кому то народу правду говорить. И при чем тут "раздаст"? Вас не устраивает власть, но вам все остальное нравится.
если что-то не устраивает, то езжай от куда приехал.
Странно рассуждает товарищ. Если дома грязно-пыльно, то вы что делаете? Правильно, вытаскиваете пылесос, берете тряпку и наводите чистоту. Вы же не убегаете из собственного дома куда глаза глядят. А это наша страна, наш дом, и почему это мы должны отсюда уезжать?! Мы хотим порядка в нашем общем доме. А тот, кто дает такие "умные" советы", не видит дальше собственного носа.
На одной чаше весов мы имеем уголовника осужденного на пять лет условно по делу о хищении под патронажем подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (Белых). На другой чаше весов мы имеем премьер министра безвольного, слабого, не имеющего никаких политических амбиций (о чем он сам заявлял на встрече со студентами Хабаровского университета несколько лет назад), который якобы берет взятки. И над всем этим мы имеем человека, точнее не человека, а целую группу лиц (Путин только лицо) железной хваткой схватившей страну за яйца и не собирающейся выпускать. Вопрос - что предлагает гражданам России уголовник? Какаой план действий, какую программу? Человек который пользуется поддержкой дай Бог чтобы 10% населения? Хорошая сейчас власть? Нет не хорошая, плохая, очень плохая и просвета честно говоря не видно. Но что предлагает Навальный? Что Навальный, что Медведев, разницы-то никакой. Только пословица - паны дерутся, а у холопов чубы трещат
JD и такие как JD сидите дома, никуда не ходите. Вы не нужны. Активные и небезразличные все сделают и без вас. А от таких как вы что толку? Ваш удел просто существовать, вы просто декорации, реквизит, примерно как мебель.
Активных и небезразличные дурачки в Украине три года назад сменили одного вороватого президента на другого вороватого президента. Суть украинской власти не поменялась ни на йоту , но вот народ Украины затянул потуже пояса , а кое где и в сырую землю полег не понятно за какие идеалы. В России все то же самое активные и небезразличные дурачки хотят одного засранца заменить другим засранцем, суть засранской власти от этого не изменится, но народ вполне себе может потуже затянет пояса , а может и в сырую землю ляжет не понятно за какие идеалы.
Свернуть путинизм – Великая и нужная вещь! И все давно уже поняли, что замена великовозрасного дитя Медведева, или любого другого клоуна ничего не решат. Если, Вы собрались на антикоррупционные митинги Навального, то будьте осторожны. У этого человека, два ненужных стране купленных диплома – ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ. Его базовые элементы программы – опять ПРИВАТИЗАЦИЯ и бизНАС! Не впадайте из крайности в крайность. Ни к чему хорошему привести страну, этот человек НЕ СПОСОБЕН! Устроить кровавый путч – это истинный его план и его цель! 1. Не ходите с ним в колонне – заведёт. 2. Не берите с собой детей 3. Не соглашайтесь НА – лишь бы кто, только ни Путин! 4. Помните – говорит он верно – Путин вор! Но он тоже хочет быть им. Разве Вы ещё не до конца прочувствовали РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, которые подарили Вам коррупцию и самоуправство? Уничтожив стандартизацию, которая вырабатывалась десятилетиями и единые правила безопасности по каждому виду деятельности, безумцы – дерьмократы, либирасты берутся за какие-то законы. Как с куриными мозгами, да, без базы создать хоть один закон? Все кнопочные экономисты до 30 лет, только тем и заняты, что пишут какую либо глупость, чтобы их заметили! СТРАНА В УПАДКЕ – ЕЙ НЕОБХОДИМ ТЕХНАРЬ, чтобы вырваться из бредового бытия!
Вот уж истинные слова, что нужен *технарь* А то законы пишут какие то бездари без базовой основы
+100500
свиная вагина уж сколько от тебя говна
Все - на митинг! Навального - в президенты! Власть-народу! Землю-крестьянам!
Это одна из форм протеста, которую побаиваются власти. Если- же непротестовать против коррупция, то она сожрет Россию и на с с Вами.
Только так!