Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 22 марта 2017 года, 19:19
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
Рокер из США научил хабаровчан основам американского футбола
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
В хабаровском техникуме вспоминают морзянку
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Сахалинский министр и его заместитель отправлены под домашний арест
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:27
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
сегодня, 13:26
Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 14:25
Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 00:24
Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда
сегодня, 13:02
Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги
сегодня, 12:21
Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника
сегодня, 10:48
Во Владивостоке пьяный водитель без прав совершил кульбит

Обсуждаемое
сегодня, 09:27
11

В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 21:18
9

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
сегодня, 13:26
4

Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев
вчера, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
вчера, 20:19
3

Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
сегодня, 03:23
2

Хлеб в России опасен для здоровья
сегодня, 10:40
2

Хабаровский край в Общественной палате России представит художник
сегодня, 14:25
2

Воспитанники детсада во Владивостоке будут гулять на крыше
сегодня, 02:27
1

В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 1%
сегодня, 02:46
1

Минприроды РФ: трубопровод из Байкала в Китай – фантазия
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых вчера, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ вчера, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 43



Система Orphus

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
Участники акции "Он вам не Димон" намерены собраться, несмотря на запрет властей
вчера, 18:27
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Организаторы антикоррупционного митинга во Владивостоке намерены провести акцию, несмотря на то, что власти отклонили заявку. По словам депутата Юрия Кучина, уведомление о запрете митинга пришло слишком поздно. В администрации Приморья утверждают, что депутат попросту прятался от получения уведомления. При этом вместо митинга там собираются провести неизвестное мероприятие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский департамент внутренней политики отклонил заявку на проведение антикоррупционного митинга во Владивостоке. Мероприятие под лозунгом «Он вам не Димон» планируется провести 26 марта. Организатор акции – депутат владивостокской думы Юрий Кучин – подавал заявки на проведение митинга сразу в трёх местах. Это Жариковский (Дальзаводской) сквер, сквер возле театра им. Горького и Вокзальная площадь. На первые две «заявки» чиновники быстро ответили отказом. А вот о решении по поводу Вокзальной площади до сегодняшнего дня не было никакой информации. По словам Юрия Кучина, его никто не уведомил о согласовании акции или об отказе в этом. «Сегодня мне позвонили из департамента внутренней политики приморской администрации. Сообщили, что в согласовании митинга возле памятника Ленину в районе вокзала отказано. Якобы город собирается проводить там какое-то мероприятие. Но такой ответ нужно было давать вчера! По закону, если через три дня власти не вынесли решения по поводу мероприятия, оно считается согласованным», - рассказал депутат корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Впрочем, приморские чиновники заявляют: Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления. «Ему пытались вчера передать уведомление об отказе по факсу, но он отказывался его принимать. На связь он не выходил. По всей видимости, это какая-то уловка. Кучин просто пытается провести выгодный ему митинг, несмотря ни на что», - сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Как объяснили в «белом доме», в день проведения акции на Вокзальной площади будет проходить какое-то городское мероприятие. Какое именно – так и осталось загадкой. В мэрии Владивостока такой информацией не располагают. О том, что именно будет проходить на привокзальной площади Владивостока взамен митинга, как выяснилось, знает только директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич. Однако он в данный момент находится в отъезде и связаться с ним невозможно.  

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что поводом для антикоррупционного митинга стал выход фильма «Он вам не Димон», который снял Фонд борьбы с коррупцией. Цель мероприятия – добиться реакции правоохранительных органов на факты, приведённые в фильме. Подобные акции должны пройти 26 марта по всей стране. Впрочем, во многих городах подобные митинги уже «завернули». 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • олений пенис  (вчера, 18:46 )

    Вот она, политическая возня. Хочется сказать устроителям всяческих митингов, как властных, так и антивластных, что людей вы сейчас не подожжёте. Почему?Да потому, что народец за последние 26 лет подустал от вас, поиздержался, подозлобился. Хватило ему и горби-перестройки, ебн-дерижера и нынешних. И реформ хватило, и "непопулярных мер"-с избытком. Все опутаны кучей проблем-долги, кредиты, нищенская зарплата, бесконечные выхаривания бабла реформаторами, и полным грядущим беспросветом. Фантастические объемы украденного, взяток-ну , это мало добавит энтузиазма. Цель вашего митинга?Любая цель выглядит смешной. Мало кто придет. Но и за недимона никто не подпишется. Разве что под угрозой увольнения.

  • Николай 2  (вчера, 19:36 )

    Митинги это как раз путь к решению проблем. Если власти не видят гражданского общества они и будут жить во дворцах за границей, а народ тонуть в своих проблемах.

  • олений пенис  (вчера, 20:10 )

    Даже и дискутировать с тобой не хочется. Какое тут гражданское общество?Или не намитинговался, или птенец желторотый. Я живу, да, но могу жить вообще плохо в полнейшей ж. На мне все это вперлось , чтоб пришел анальный с кодлой, отодвинув недимонов и жрать в три горла?Я не хочу больше рефором, борьбы с чем-нибудь, построения чего-нибудь светлого и так далее. Тем более , что все эти анальные со товарищи здесь уже рулили, мне его байки о недимонах абсолютно по . Как и остальным. Покрышки жечь не пойду, не ждите.

  • Турыст  (сегодня, 07:41 )

    Товарищ О. Пенис, сдерни крайнюю плоть с глаза и посмотри вокруг, если ты будешь жить так и дальше с натянутой на глаз крайней плотью, то димоны и вованы так и будут меняться дальше, а натягивание шкуры на глаза не обеспечит тебе никакого просвета, так и будешь жать в крайне плоти плохо(Х).

  • 321  (сегодня, 07:34 )

    Ну и прдолжай жить рабом в дерьме

  • Николай  (вчера, 20:26 )

    Люди живут лучше в более бедных странах, и борются за свои права. А вата привыкла "Нежили богато, и не будем начинать!" Вас ВОЖДЕЛЕЮТ со всех сторон, и просто предлагают подумать головой, и на что-то попытаться . Не обязательно при этом голосовать за Навального, тут личное дело. Но нет, вы хотите дальше есть ошметки с барского стола и радоваться, что хуже не становится.

  • Ага   (сегодня, 14:11 )

    Коля, прыгай выше, не останавливайся!

  • олений пенис  (вчера, 20:38 )

    А если соглашусь есть ошметки с барского стола и не пытаться, наконец от нас с "демократиями", "толерантностями", "либерализмом"?Вот я прекрасно жил при Советах?Боритесь, я не против, но без меня. Ты мысль то мою понял?Чую, что нет таки.

  • Vovan  (вчера, 21:18 )

    Да ты никому не нужен, слишком много чести.

  • волк  (вчера, 21:07 )

    Надо лица в Зелёный цвет покрасить (я серьёзно ) гуашью , акварелью или маску халка одеть или покрасить маску V в зелёный цвет .

  • Учебник русского языка  (сегодня, 01:32 )

    Надеть*

  • НеДимон  (вчера, 21:51 )

    Вот и народ готов себя чем угодно уже называть "олений пенис" назови лучше себя "свинячья вагина" главное чтоб тепло было и сытно. . . а что детям достанется, какая страна? свободная и богатая за которую воевали наши деды или рабская и услужливая новоиспечённым беспринципным и циничным богачам. . . совсем не волнует. .

  • олений пенис  (вчера, 22:21 )

    Чо, занозил тебя?Так иди и борись кто тебя держит. Как в хохляндии вряд ли получится, там у них свой мельдоний-укронацизм-имеется, а здесь нет. Поэтому все желающие берут по покрышке в обе клешни , одевают каску строительную (вариант-кастрюля) и маршен, на место сбора. Может баблом, кста, подогреют, бублик купите. Кто выживет, отпишитесь, интересно будет почитать.

  • Учебник русского языка  (сегодня, 01:34 )

    надевают*

  • НеДимон  (вчера, 22:26 )

    Да не не надо как в Хохляндии. . . не нужно вожжи у власти отпускать пусть она знает что она работает на нас, а не мы её РАБЫ. . .

  • JD  (вчера, 22:37 )

    Вожжи отпускать?) Можно подумать что ты их держишь))

  • JD  (вчера, 22:54 )

    Детям своим Вы передадите то что "нажито непосильным трудом". Ничего другого Вы своим детям в любом случае передать не сможете, потому что по крылатому выражению "все уже украдено до вас". Или Алеша Навальный большевичком стал и ратует за "светлое завтра всего трудового народа"?))

  • Константин  (сегодня, 01:16 )

    На митинг идти надо. Навальный очень серьезные обвинения выдвинул, причем обоснованно (по крайней мере документы от всем открыто показывает). Если это неправда - засудите его по клевете. А если правда - значит Медведева надо судить за получение взятки. А власть ВООБЩЕ молчит, как будто ничего не произошло!!! Если мы не выйдем на митинг будет намного хуже. Я сам с на митинг обязательно пойду.

  • Недимониненавальный  (сегодня, 06:33 )

    Навальный подставляет(пачкает) своими президентскими амбициями антикорупционную инициативу. Мотив - против коррупции, многие поддержат. . , а Навального в президенты - это отдельная история.

  • Местный  (сегодня, 07:36 )

    Работать не пробовали? Кто хочет жить достойно, тот живёт. Другое дело наши старики, которые поднимали нашу страну в послевоенное время. Думаю что старость у них должна быть достойная. Возникает вопрос. Как они смогут жить достойно, если молодым на все. Лично мне все это напоминает коммунаров из 17 года. Типо, пролетели - объединяйтесь? Кому делать нечего, те и гоняют на митинги всякие как на работу. Лучше бы реальные дела делали. Пользу приносили обществу.

  • 555  (сегодня, 07:50 )

    Уважаемый, а что в твоём понятии реальные дела и польза обществу?

  • Олег  (сегодня, 07:45 )

    Пока не организовали митинг против Глонаса- ПТС не выдавали 2 месяца, это самый действенный метод достучаться до бездействующих властей!!

  • узбек  (сегодня, 07:57 )

    откуда вообще вылез этот навальный? я смотрю активизировался в последнее время, бабок что ли ходорковский подкинул? меня наша власть вообще не устраивает, но и навальный то же, как будто он всё народу раздаст, зачем он зелёнкой себя измазал да ещё так ровно, видно же что хорошо слои нанесены, и ладошки покрасили ему, если бы облили это было бы видно, кароче очередной клоун хочет жить как демон

  • Nata  (сегодня, 14:50 )

    Все правильно Навальный делает. надо ведь кому то народу правду говорить. И при чем тут "раздаст"? Вас не устраивает власть, но вам все остальное нравится.

  • снумумр  (сегодня, 08:05 )

    если что-то не устраивает, то езжай от куда приехал.

  • Приморец  (сегодня, 08:32 )

    Странно рассуждает товарищ. Если дома грязно-пыльно, то вы что делаете? Правильно, вытаскиваете пылесос, берете тряпку и наводите чистоту. Вы же не убегаете из собственного дома куда глаза глядят. А это наша страна, наш дом, и почему это мы должны отсюда уезжать?! Мы хотим порядка в нашем общем доме. А тот, кто дает такие "умные" советы", не видит дальше собственного носа.

  • JD  (сегодня, 11:46 )

    На одной чаше весов мы имеем уголовника осужденного на пять лет условно по делу о хищении под патронажем подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (Белых). На другой чаше весов мы имеем премьер министра безвольного, слабого, не имеющего никаких политических амбиций (о чем он сам заявлял на встрече со студентами Хабаровского университета несколько лет назад), который якобы берет взятки. И над всем этим мы имеем человека, точнее не человека, а целую группу лиц (Путин только лицо) железной хваткой схватившей страну за яйца и не собирающейся выпускать. Вопрос - что предлагает гражданам России уголовник? Какаой план действий, какую программу? Человек который пользуется поддержкой дай Бог чтобы 10% населения? Хорошая сейчас власть? Нет не хорошая, плохая, очень плохая и просвета честно говоря не видно. Но что предлагает Навальный? Что Навальный, что Медведев, разницы-то никакой. Только пословица - паны дерутся, а у холопов чубы трещат

  • Человек  (сегодня, 12:55 )

    JD и такие как JD сидите дома, никуда не ходите. Вы не нужны. Активные и небезразличные все сделают и без вас. А от таких как вы что толку? Ваш удел просто существовать, вы просто декорации, реквизит, примерно как мебель.

  • JD  (сегодня, 13:20 )

    Активных и небезразличные дурачки в Украине три года назад сменили одного вороватого президента на другого вороватого президента. Суть украинской власти не поменялась ни на йоту , но вот народ Украины затянул потуже пояса , а кое где и в сырую землю полег не понятно за какие идеалы. В России все то же самое активные и небезразличные дурачки хотят одного засранца заменить другим засранцем, суть засранской власти от этого не изменится, но народ вполне себе может потуже затянет пояса , а может и в сырую землю ляжет не понятно за какие идеалы.

  • Игорь  (сегодня, 13:12 )

    Свернуть путинизм – Великая и нужная вещь! И все давно уже поняли, что замена великовозрасного дитя Медведева, или любого другого клоуна ничего не решат. Если, Вы собрались на антикоррупционные митинги Навального, то будьте осторожны. У этого человека, два ненужных стране купленных диплома – ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ. Его базовые элементы программы – опять ПРИВАТИЗАЦИЯ и бизНАС! Не впадайте из крайности в крайность. Ни к чему хорошему привести страну, этот человек НЕ СПОСОБЕН! Устроить кровавый путч – это истинный его план и его цель! 1. Не ходите с ним в колонне – заведёт. 2. Не берите с собой детей 3. Не соглашайтесь НА – лишь бы кто, только ни Путин! 4. Помните – говорит он верно – Путин вор! Но он тоже хочет быть им. Разве Вы ещё не до конца прочувствовали РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, которые подарили Вам коррупцию и самоуправство? Уничтожив стандартизацию, которая вырабатывалась десятилетиями и единые правила безопасности по каждому виду деятельности, безумцы – дерьмократы, либирасты берутся за какие-то законы. Как с куриными мозгами, да, без базы создать хоть один закон? Все кнопочные экономисты до 30 лет, только тем и заняты, что пишут какую либо глупость, чтобы их заметили! СТРАНА В УПАДКЕ – ЕЙ НЕОБХОДИМ ТЕХНАРЬ, чтобы вырваться из бредового бытия!

  • Nata  (сегодня, 14:56 )

    Вот уж истинные слова, что нужен *технарь* А то законы пишут какие то бездари без базовой основы

  • Чувачок  (сегодня, 15:15 )

    +100500

  • Ббб  (сегодня, 17:14 )

    свиная вагина уж сколько от тебя говна

  • Vn  (сегодня, 18:01 )

    Все - на митинг! Навального - в президенты! Власть-народу! Землю-крестьянам!

  • Вячеслав  (только что)

    Это одна из форм протеста, которую побаиваются власти. Если- же непротестовать против коррупция, то она сожрет Россию и на с с Вами.

  • Вячеслав  (только что)

    Только так!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru