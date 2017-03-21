Известные фотографы дадут мастер-классы в Приморской картинной галерее

На этой неделе в выставочных залах Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 запланированы два мастер-класса от известных владивостокских фотографов Алексея Воронина и Сергея Кирьянова. Оба они – участники фотовыставки «Не край земли, а самое начало», о которой уже рассказывало РИА «Восток-Медиа». Выставка продлится до 31 марта, уступив затем место студенческой живописи.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заведующий выставочными залами на Партизанском проспекте Сергей Заика, запрос на живое общение с фотографами возник у посетителей выставки ещё в момент её открытия. Многие кадры вызывали у присутствующих искреннее изумление – люди хотели понять, как это было снято.

«Когда я предложил Алексею Воронину встретиться с публикой и рассказать об истории его работы над снимками, он сразу согласился, - сообщил Сергей Заика. – Но это будет не урок фотографии для новичков, а предметный разговор с теми, кто давно интересуется фотоискусством и сам практикует фотосъёмку. Если люди зададут технические вопросы, конечно, Алексей на них ответит. Он занимается фотографией более 40 лет, постоянно участвует в ежегодном сборнике «Посмотри на Владивосток», уже много лет работает в газете «Владивосток».

Мастер-класс Алексея Воронина начнётся 24 марта в 17:00 на Партизанском проспекте, 12.

Другой участник нынешней фотовыставки, Сергей Кирьянов, готовится к встрече с подростками – она назначена на воскресенье, 26 марта, в 11:00. Адресован мастер-класс подросткам 12-17 лет. Специально на него приедут 10 ребят из художественной школы села Покровка. Присоединиться к ним могут и другие желающие. Подробнее об условиях участия готовы рассказать сотрудники галереи по телефону (423)242-72-17.