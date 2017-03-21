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Руководитель приморской культуры обрадовал участников фестивалей : РИА "Восток-Медиа"
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Руководитель приморской культуры обрадовал участников фестивалей

Руководитель приморской культуры обрадовал участников фестивалей
Это произошло во время закрытия Дальневосточного конкурса "Голоса Приморья"
сегодня, 14:47
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В 2018 году в Приморском крае изменится система проведения главных творческих конкурсов. По словам директора департамента культуры Сергея Матлина, «у них либо вообще не будет взносов, либо они будут символическими».

Во время церемонии закрытия юбилейного Дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса Приморья» его участники услышали важную для себя новость. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», информация прозвучала от руководителя краевого департамента культуры Сергея Матлина.

«Я не первый год имею отношение к этому конкурсу, но впервые стою на его сцене. Потому что до сих пор я только отправлял артистов и ругался, почему такие большие взносы. Сегодня – юбилей, и это повод в том числе сказать о том, каким мы видели конкурс раньше и каким он будет в дальнейшем. Хочу сказать об одном – в следующем году мы будем делать систему краевых конкурсов немножко по-другому. У нас появятся конкурсы, которые будут по-настоящему называться государственными. Это значит, что у них либо вообще не будет взносов, либо они будут символическими. Я думаю, что конкурс «Голоса Приморья» будет одним из первых. Все спасибо, всем – удачи!», - сказал Матлин, который возглавил департамент буквально три месяца назад и пытается привнести что-то новое.

Зал, в котором находилось немало родителей талантливых ребят и их наставники, встретил слова о минимальных взносах аплодисментами.

За участие в 25-ом конкурсе «Голоса Приморья» оплата с каждого солиста-вокалиста, независимо от возраста, составила 2 тысячи рублей, дуэты и трио платили по 4,5 тысячи, вокальные ансамбли по 4-7 человек – 8500 и коллективы до 12 человек – по 12000 рублей. Кроме этого иногородние участники сами оплачивали проезд во Владивосток и проживание в гостиницах.

Конкурс ежегодно проводит «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке департамента культуры Приморского края. Задача мероприятия - популяризировать вокальное творчество в детской и молодёжной среде, способствовать поиску, развитию и поддержке талантливых исполнителей на Дальнем Востоке. 


 

 

 

 

 

 

 
 
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