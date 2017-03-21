Ученики международной лингвистической школы публично защитят проекты

Для девятиклассников это первый опыт подобных выступлений перед аудиторией

Сегодня в Международной лингвистической школе Владивостока стартовало «взрослое» образовательное мероприятие – цикл публичных защит исследовательских и проектных работ. Свои проекты перед большой аудиторией защищают девятиклассники – и для ребят это первый опыт выступлений в формате научной конференции.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор школы Ольга Шевченко, в зале присутствовали не только ученики разных классов, но и их родители. Прийти и посмотреть на результаты трудов учеников МЛШ по предварительному согласованию со школьной администрацией могут и делегации из других учебных заведений.

«Многие ребята подошли к заданию ответственно, провели свои собственные интересные исследования, поэтому будет что послушать. Сегодня - защита у тех ребят, которые интересуются историей и обществознанием. Завтра, 22 марта, защита назначена для тех, кто проявляет интерес к естественным наукам: биологии, химии, географии. А послезавтра, 23 марта, у нас будет очень интересная защита учеников, увлечённых гуманитарными науками,» - рассказала в своём видеообращении на сайте школы заместитель директора Марина Артеменко.

Темы для своих исследований ребята выбирают самостоятельно, но педагоги корректируют форму подачи материала. По словам директора МЛШ Ольги Шевченко, наиболее яркими темами сегодняшних защит стали ювенальное право и история Великой Отечественной войны. Оцениваться публичная защита будет как дифференцированный зачёт.