Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло

Энергетики Приморья планируют улучшить процесс сбора долгов за коммунальные услуги. Люди, упорно уклоняющиеся от оплаты, могут лишиться не только своих вещей, но и заработной платы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Подробности журналистам рассказали на пресс-конференции специалисты структурного подразделении «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

На сегодняшний день общий долг жителей Владивостока, Артёма и Партизанска составляет почти два миллиарда рублей. При этом большая часть должников живёт именно во Владивостоке. Эту сумму можно сравнить со стоимостью крупного ремонта, который нужно проводить ежегодно. При этом с каждым годом долг населения перед энергетиками только растёт.

«Чаще всего горячее водоснабжение и отопление потребители воспринимают как данность, а не как услугу, за которую надо своевременно платить», - отметила заместитель начальника отдела судебной практики филиала «Приморская генерация» Юлия Кабановская.

Для борьбы со злостными неплательщиками энергетики объединились с судебными приставами. Им приходится арестовывать имущество или ограничивать должникам выезд из страны. Только после подобных санкций люди начинают оплачивать квитанции.

Действенной мерой является взыскание необходимой суммы сразу у работодателя неплательщика. Начальник отдела организации исполнительного производства управления судебных приставов по Приморскому краю Екатерина Литвинова пояснила, что у должника несколько месяцев могут удерживать до 50 % заработной платы до тех пор, пока счета не будут полностью оплачены. Ещё один из самых эффективных способов борьбы с должниками - арест автомобиля.

«Комплекс «Дорожный пристав» приносит результаты. Специальная программа с помощью камер вычисляет в потоке движения машину, которой владеет должник. После того, как сотрудник ГИБДД останавливает такое авто, владельцу вручается процессуальный документ. В некоторых случаях задолженность может взиматься непосредственно на месте», - добавила заместитель начальника отдела организации розыска, реализации имущества должников управления ФССП Екатерина Филиппова. В том случае, если человек отказывается платить, его машину арестовывают и могут реализовать в счёт долга.

Сейчас энергетики и приставы намерены увеличить количество подобных рейдов, чтобы сократить сумму задолженности перед «ДГК».