Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло

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Энергетики плотно "взялись" за неплательщиков
|Фото: news.vtomske.ru
Энергетики Приморья планируют улучшить процесс сбора долгов за коммунальные услуги. Люди, упорно уклоняющиеся от оплаты, могут лишиться не только своих вещей, но и заработной платы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Подробности журналистам рассказали на пресс-конференции специалисты структурного подразделении «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».
На сегодняшний день общий долг жителей Владивостока, Артёма и Партизанска составляет почти два миллиарда рублей. При этом большая часть должников живёт именно во Владивостоке. Эту сумму можно сравнить со стоимостью крупного ремонта, который нужно проводить ежегодно. При этом с каждым годом долг населения перед энергетиками только растёт.
«Чаще всего горячее водоснабжение и отопление потребители воспринимают как данность, а не как услугу, за которую надо своевременно платить», - отметила заместитель начальника отдела судебной практики филиала «Приморская генерация» Юлия Кабановская.
Для борьбы со злостными неплательщиками энергетики объединились с судебными приставами. Им приходится арестовывать имущество или ограничивать должникам выезд из страны. Только после подобных санкций люди начинают оплачивать квитанции.
Действенной мерой является взыскание необходимой суммы сразу у работодателя неплательщика. Начальник отдела организации исполнительного производства управления судебных приставов по Приморскому краю Екатерина Литвинова пояснила, что у должника несколько месяцев могут удерживать до 50 % заработной платы до тех пор, пока счета не будут полностью оплачены. Ещё один из самых эффективных способов борьбы с должниками - арест автомобиля.
«Комплекс «Дорожный пристав» приносит результаты. Специальная программа с помощью камер вычисляет в потоке движения машину, которой владеет должник. После того, как сотрудник ГИБДД останавливает такое авто, владельцу вручается процессуальный документ. В некоторых случаях задолженность может взиматься непосредственно на месте», - добавила заместитель начальника отдела организации розыска, реализации имущества должников управления ФССП Екатерина Филиппова. В том случае, если человек отказывается платить, его машину арестовывают и могут реализовать в счёт долга.
Сейчас энергетики и приставы намерены увеличить количество подобных рейдов, чтобы сократить сумму задолженности перед «ДГК».
господа энергетики вы бы лучше пересмотрели ваши расценки на тарифы!!!
На улице плюс, а батареи как в зимний МИНУС. И мы должны оплачивать НАВЯЗАННЫЕ нам услуги рукожопых хапуг
пфф ))
В первую очередь, уважаемые энергетики, не выводите из строя установленные тепловые счетчики! У нас в доме доступ к счетчику имели только работники ПРИМТЕПЛО, через 4 месяца счетчик "умер". Новый ставить категорически отказываются, ну конечно, на кого тогда уличные утечки списывать! Об установке счетчиков на каждый радиатор в квартире речи, вообще нет! На улице +10, а радиаторы как при -25. . . .