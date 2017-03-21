Более 50 приморских городов и сёл хотят создать комфортную среду

На заседании совета глав приморских муниципалитетов участники обсудили предстоящую реализацию программы по формированию комфортной городской среды в крае. Выяснилось, что уже более 50 населённых пунктов готовят заявки на участие в проекте благоустройства, о котором ранее рассказывало РИА «Восток-Медиа».

Как сообщила руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, муниципалитеты активно включились в работу по благоустройству дворов и общественных зон. Главы поселений, впервые получившие возможность участвовать в масштабной программе финансирования, с энтузиазмом занялись проектами благоустройства. Во многих малых городах и посёлках скверы и дворы не обустраивались годами.

Как отметила Елена Пархоменко, муниципалитеты и сами должны вложить деньги в реализацию этой программы – но в общем объёме их доля составит всего 4%, остальные средства будут направлены из федерального и краевого бюджетов. Местные программы должны быть поданы в департамент к 1 апреля, но утверждены они будут только после общественных обсуждений.

Программой предусмотрено выполнение основного, минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, это асфальтирование, установка лавочек, урн и освещения. Кроме того, жители могут выбрать и дополнительные – отремонтировать или установить детские, спортивные площадки, малые архитектурные формы.

«Мы рассчитываем, что жители активно включатся в этот процесс – проведут субботники, поучаствуют в озеленении территорий. Надеемся, что те дворы, парки и общественные пространства, которые мы отремонтируем в этом году, вдохновят людей. Через шесть лет в Приморье не должно остаться скучных, серых и не устроенный городских пространств», – отметила Елена Пархоменко.