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По центру приморского города бегала перепуганная косуля: РИА "Восток-Медиа"
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По центру приморского города бегала перепуганная косуля

По центру приморского города бегала перепуганная косуля
Местные жители уже несколько недель встречают диких оленей
сегодня, 12:35
Происшествия | Приморский край
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Фото: hunt-dogs.ru, nhk_off

Прямо в центре приморского города Находка местные жители столкнулись с дикой косулей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Перепуганное животное заблудилось в каменных джунглях.

В минувший понедельник, 20 марта, Находка отметилась необычным происшествием. Горожане заметили в центре города настоящую косулю. Испуганный олень бегал во дворах недалеко от торгового центра «ГУМ» на Находкинском проспекте. Животное не могло выбраться с небольшого участка, огороженного заборами. Как сообщают очевидцы происшествия, косуля сначала безуспешно пыталась перепрыгнуть ограду автостоянки. Отчаявшись, олень начал бегать по территории, натыкаясь то на один, то на другой забор. Несколько местных жителей попытались выловить зверя самостоятельно, однако косуля не далась им в руки. Затем животное всё-таки сумело выбраться из домов и убежало. Никаких сообщений в экстренные службы от очевидцев происшествия не поступало – ни в МЧС, ни в МВД ничего не знают о визите дикого зверя.

Видеозапись с косулей опубликовало новостное сообщество nhk_off. Горожане бурно отреагировали на появившийся ролик. Как оказалось, оленей в черте города замечают уже вторую неделю подряд. Местные жители сообщали, что видели косуль на Угольной и Заводской улицах. Совсем недавно зверя заметили на Сахалинской. Один из находкинцев, осведомлённый в «зверином» вопросе, объяснил, как олень мог оказаться возле торгового центра. «Судя по рогам, самцу лет пять, это взрослая особь. Скорее всего, он шёл к морю – они пьют морскую воду из-за недостатка соли в орагнизме. А ещё у оленей в конце марта начинается гон, они повсюду ищут самок – поэтом бродят, где попало. Эту косулю просто люди испугали, она легко может найти дорогу в лес»,- написал он в социальной сети Instagram.

В города Приморья нередко забредают дикие животные. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о лисёнке, который попался на глаза жителям Владивостока. Зверька увидели в районе автобусной остановки «Баляева». Хищник бегал под виадуком и, по всей видимости, был весьма напуган. Но, пожалуй, самым известным подобным случаем стал визит амурского тигра во Владивосток. Специалисты отловили зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр «Тигр». Там ему дали имя Владик.

 
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Комментарии
  • ждлшгр  (сегодня, 13:33 )

    Наверное сбежал от повара Ашота из ресторана Del Mar. Видел есть у них в меню "ПОДЖАРКА ИЗ КОСУЛИ" 200 грамм за 730 руб.



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