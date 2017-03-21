Приморец, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

Молодой мужчина в Приморье получил пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы. В резонансном деле прошлого года поставлена точка, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В понедельник, 20 марта, Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя города Артёма, осуждённого по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт об изнасиловании малолетней, иных действиях сексуального характера и убийстве.

Трагедия произошла в посёлке Шкотово чуть больше года назад – в канун Международного женского дня в 2016 году. Обвиняемый встретил девочку 2003 года рождения в районе железнодорожных путей. Он попросил показать ему дорогу до посёлка Артёмовский. Пострадавшая согласилась, и они вместе направились по старым железнодорожным путям. Спустя некоторое время обвиняемый напал на девочку и надругался над своей жертвой. После изнасилования преступник убил школьницу. На протяжении нескольких минут злоумышленник удерживал голову девочки в луже с талой водой до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Школьница умерла от попадания жидкости в дыхательные пути.

Суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя и признал 25-летнего парня виновным в жестоком преступлении. Остаток жизни убийца и насильник проведёт в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд также удовлетворил исковые требования родственников погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом резонансном происшествии. В октябре прошлого года 25-летнего жителя Приморья обвинили в убийстве и изнасиловании 13-летней девочки. В его квартире следователи нашли одежду, в которой он совершил преступление.