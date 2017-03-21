Зампредседателя ЗС Приморья поздравил героев Пограничного района

В посёлке Пограничном накануне прошли торжества в честь 30-летия районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органах. В них принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко.

Сейчас в районную организацию ветеранов входит несколько тысяч человек. Основными приоритетами в деятельности ячейки остаются благоустройство района, патриотическое воспитание молодёжи, поисковая работа, восстановление имён погибших в годы войны.

«Районный совет ветеранов 30 лет назад создали участники Великой Отечественной войны, – сказала председатель Пограничного совета ветеранов Раиса Глапшун. – К сожалению, остаётся всё меньше ветеранов войны – сейчас в организации их только восемь. Первым делом, которым занялись ветераны, – благоустройство района и посёлка Пограничный. Сегодня на счету нашей ветеранской организации множество замечательных дел. Ветераны не просто хотят отдыхать на пенсии, а желают быть полезными для социально-экономического развития района. К сожалению, они уходят, но остаётся память, которая будет двигать историю дальше».









Сергей Кузьменко вручил почётные грамоты Законодательного собрания, а также памятные медали, посвящённые 30-летию Приморского краевого совета ветеранов. Он поблагодарил всех собравшихся за активное участие в жизни Пограничного района.

«Ветераны, с одной стороны, имеют громадный жизненный опыт, а, с другой, их организация объединяет людей, не равнодушных, активных в жизни, – сказал Сергей Кузьменко. – Хочется абсолютно искренне пожелать вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, силы духа. Пусть ветеранское движение в Пограничном районе с годами только крепнет, а его история пополняется славными делами».



























