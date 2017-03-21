Этим утром во Владивостоке собралось несколько крупных пробок

Сегодня утром на дорогах Владивостока царила обычная 5-балльная загруженность, сообщает РИА «Восток-Медиа». На городских магистралях собралось несколько крупных заторов.

Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от улицы Магнитогорской до остановки «Молодёжная» продержался два часа. Столько же времени сохранялась пробка от площади Луговой до остановки «Гайдамак».

Осложнённый трафик наблюдался по направлению к Рудневскому мосту. Пробка со стороны Выселковой сохранялась полтора часа. 6-балльный затор образовался со стороны Луговой.

Проблемы с движением наблюдались на дороге от Луговой до Снеговой. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», это направление разгрузилось только спустя полтора часа.

Также сегодня «стояла» улица Русская. В час пик плотность движения по этой магистрали в сторону Выселковой достигла восьми баллов. К настоящему времени трафик на данной дороге нормализовался.

6-балльный затор сегодня сковал проспект Красного знамени в сторону издательства «Дальпресс».

На трассе Патрокл – Золотой мост автомобилисты двигались весьма свободно. Плотность движения по направлению к Золотому мосту составила всего один балл.