Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал приморцев поддержать акцию «Час Земли», организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы. Цель акции - привлечь внимание населения к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«Час Земли» в Приморье выразится в часовом отключении подсветки ряда крупных объектов – обоих знаменитых владивостокских мостов, здания краевой администрации и некоторых других учреждений. Мосты останутся неподсвеченными 25 марта с 20:30 до 21:30.

Глава края также призвал всех жителей Приморья присоединиться к экологическому мероприятию и погасить электричество в домах и на предприятиях всего на один час. .

«Призываю приморцев присоединиться к этому несложному, но значимому экологическому мероприятию. Без сохранения окружающей среды не получится создать благоприятные условия жизни людей. Пусть небольшой, но это вклад в наше будущее, будущее наших детей и следующих поколений», – подчеркнул губернатор.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье утверждён план мероприятий Года экологии. Он включает 140 проектов по семи направлениям, в том числе развитие особо охраняемых природных территорий и животного мира, защита леса, воды, атмосферного воздуха, решение проблемы отходов, экологическое образование и просвещение, развитие международного сотрудничества в сфере экологии.

Акция «Час Земли» впервые прошла в Австралии десять лет назад. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. Приморье тоже участвовало в ней год назад.