Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей

Гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову предъявили обвинение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на следственное управление следственного комитета России по Приморскому краю. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества.

Приморские следователи предъявили официальное обвинение гендиректору ХК «Адмирал», политтехнологу Илье Спокойнову (Митькину). Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества по предварительному сговору. По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов воровал бюджетные деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». Он действовал не один и привлёк к выполнению преступной схемы ещё несколько человек. В их карманах осели 62,5 миллиона рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортплощадок. При этом преступная группа умудрилась обвести вокруг пальца нескольких чиновников приморской администрации.

Силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. После этого опального политтехнолога поместили в следственный изолятор. Как сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская, за решётку посадили и остальных фигурантов дела. Скорее всего, речь идёт о супруге Митькина Марине Свиридовой и председателе приморского Союза горнопромышленников Алексее Авершине. Работники правоохранительных органов задержали их в конце декабря 2016 года. Авершину и Свиридовой также предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас они находятся в СИЗО.