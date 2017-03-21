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Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
Гендиректору "Адмирала" предъявлено обвинение
сегодня, 09:40
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову предъявили обвинение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на следственное управление следственного комитета России по Приморскому краю. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества.

Приморские следователи предъявили официальное обвинение гендиректору ХК «Адмирал», политтехнологу Илье Спокойнову (Митькину). Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества по предварительному сговору. По версии следствия, с мая  2014 по июнь 2016 года Спокойнов воровал бюджетные деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». Он действовал не один и привлёк к выполнению преступной схемы ещё несколько человек. В их карманах осели 62,5 миллиона рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортплощадок. При этом преступная группа умудрилась обвести вокруг пальца нескольких чиновников приморской администрации.

Силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. После этого опального политтехнолога поместили в следственный изолятор. Как сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская, за решётку посадили и остальных фигурантов дела. Скорее всего, речь идёт о супруге Митькина Марине Свиридовой и председателе приморского Союза горнопромышленников Алексее Авершине. Работники правоохранительных органов задержали их в конце декабря 2016 года. Авершину и Свиридовой также предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас они находятся в СИЗО.

 
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Комментарии
  • Вербовский  (сегодня, 10:14 )

    Иванец Андрей Алексеевич (OOO Фрут-Альянс) по предварительному сговору с администрацией умыкнул (отмыл через КНР и свою компанию) 200 000 000, и ни слова, ни полслова не обронили. Свободно передвигается по РФ и за границу. Никаких судов и мер пресечения. Интересно, кто крышует? Или "Восток-Медиа" пишет о том, что разрешили?

  • Aura  (час назад)

    Интересно конечно. А про то как Митькин отмывал деньги через ооо "время радио" - самый крупный медиахолдинг в приморском крае, который де факто принадлежит его супруге и просто выбирали миллионы на гос. заказах ни слова?



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