На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей

В новом сезоне на приморских хоккеистов могут выделить ещё больше денег, чем в прошлом году. Миллиард позволяет спортсменам играть в качественный хоккей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» в сезоне-2017-2018 составит более 1 миллиарда рублей. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Камила Гаджиева.

«Бюджет особенно корректировке не подлежит, если появится возможность его увеличить - это добавит плюсов команде. Он достаточно стандартный, всегда составлял более миллиарда рублей. Есть ощущение, что это те цифры, которые позволяют играть в качественный хоккей», - прокомментировал он.

«Адмирал» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016-2017 на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В Кубке Гагарина команда завершила борьбу в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в прошлом сезоне бюджет составил почти 1 миллиард рублей. Тогда перед спортсменами ставили задачу выйти в плей-офф и дойти до второго раунда битвы за Кубок Гагарина.