Бывшего строителя Приморского океанариума освободят через неделю

Стала известна точная дата выхода на свободу бывшего строителя Приморского океанариума. Это произойдёт в следующий вторник, 28 марта. Прокуратура не стала выступать против освобождения Олега Шишова, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Интерфакс».

Прокуратура Омской области не намерена подавать апелляцию на решение об условно-досрочном освобождении экс-директора «Мостовика» Олега Шишова. Об этом рассказал прокурор региона Анастас Спиридонов.

«Прокуратура изучила материалы, предоставленные исправительным учреждением по делу Олега Шишова. Мы не возражали против удовлетворения ходатайства и не будем принимать решение об опротестовании», - заявил на пресс-конференции Спиридонов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 16 марта Советский суд Омска удовлетворил ходатайство защиты Шишова об УДО.

В марте 2016 года Шишов был приговорен к трём годам колонии по делу о растрате 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума во Владивостоке. В сентябре Куйбышевский суд Омска признал Шишова виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. В совокупности Шишову было назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.