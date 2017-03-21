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Часть Владивостока сегодня останется без света

Часть Владивостока сегодня останется без света
Ремонт электросетей продлится до вечера
сегодня, 07:35
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во вторник, 21 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановыми ремонтными работами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации муниципального предприятия ВПЭС, сегодня с 9 утра до 5 часов вечера без света могут остаться абоненты, проживающие по следующим адресам:

Бийская: 18, 24, 26, 26А, 27,32;

Вавилова;

Верхнепортовая: 66;

Верхняя: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17А;

Военное шоссе:27, 46;

Восточная 4-я: 31, 43, 47Б;

Вострецова: 2А, 4А, 6А, 6В, 10В, 12;

Дальнегорская: 15;

Деревенская: 12,14;

Калиновая: 1, 4;

Карла Маркса: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Карпинского: 8А, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А;

Кольцевая: 2, 3, 4;

Котельникова: 7;

Ломаная: 38, 38Б, 38В;

Луговая: 21;

Находкинская: 1А, 2, 2А, 2В, 4, 4А, 4Б, 5В, 8, 10, 11А, 11Б, 11В, 11Д, 13, 14А, 18Б;

Новоивановская: 3;

Овражная (посёлок Трудовое) – 51, 53, 55, 57, 57А, 57Б;

Полтавская: 11, 13, 17;

Порт-Артурская: 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44;

Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56;

Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Садовое общество «Лиман»: 145;

Сливовая: 1, 3, 5, 7;

Станичная: 8, 10, 10А, 11;

Тельмана: 28;

Ушакова: 29, 31, 42, 44;

Уютная: 2, 4, 8, 9, 9А, 9В, 9Д, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Чичерина: 63, 65, 65Б, 65В, 71, 73, 84, 86, 88, 92, 94;

Чугаева: 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43.

 
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