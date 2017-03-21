Часть Владивостока сегодня останется без света

Во вторник, 21 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановыми ремонтными работами, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации муниципального предприятия ВПЭС, сегодня с 9 утра до 5 часов вечера без света могут остаться абоненты, проживающие по следующим адресам: Бийская: 18, 24, 26, 26А, 27,32; Вавилова; Верхнепортовая: 66; Верхняя: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17А; Военное шоссе:27, 46; Восточная 4-я: 31, 43, 47Б; Вострецова: 2А, 4А, 6А, 6В, 10В, 12; Дальнегорская: 15; Деревенская: 12,14; Калиновая: 1, 4; Карла Маркса: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Карпинского: 8А, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А; Кольцевая: 2, 3, 4; Котельникова: 7; Ломаная: 38, 38Б, 38В; Луговая: 21; Находкинская: 1А, 2, 2А, 2В, 4, 4А, 4Б, 5В, 8, 10, 11А, 11Б, 11В, 11Д, 13, 14А, 18Б; Новоивановская: 3; Овражная (посёлок Трудовое) – 51, 53, 55, 57, 57А, 57Б; Полтавская: 11, 13, 17; Порт-Артурская: 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44; Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56; Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Садовое общество «Лиман»: 145; Сливовая: 1, 3, 5, 7; Станичная: 8, 10, 10А, 11; Тельмана: 28; Ушакова: 29, 31, 42, 44; Уютная: 2, 4, 8, 9, 9А, 9В, 9Д, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Чичерина: 63, 65, 65Б, 65В, 71, 73, 84, 86, 88, 92, 94; Чугаева: 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43.

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