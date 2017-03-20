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Елена Ильяшенко: туристы обожают Владивостокскую крепость: РИА "Восток-Медиа"
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Елена Ильяшенко: туристы обожают Владивостокскую крепость

Елена Ильяшенко: туристы обожают Владивостокскую крепость
Накануне туристического сезона председатель секции экскурсоведения и краеведения рассказала о перспективных приморских маршрутах
вчера, 22:50
Идём в музей | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

С наступлением тепла в столице Приморья вновь стали заметны весёлые стайки туристов, добросовестно фотографирующих памятники, старинные здания и себя на их фоне. Очередной туристический сезон в крае обещает быть богат на мероприятия. Среди них важное место займут экскурсии по историческим местам Владивостока и его окрестностям. О том, какие новинки готовят приморские экскурсоводы для земляков и приезжих, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала председатель краевой секции экскурсоведения и краеведения при Обществе изучения Амурского края Елена Ильяшенко.

- Елена Сергеевна, когда для экскурсоводов Приморья начинается горячая пора? Существует ли такое понятие, как «мёртвый сезон»?

- Да, туризм в Приморском крае  имеет особенно выраженный сезонный характер, и понятие «мёртвый сезон» существует как у экскурсоводов, так и у компаний, принимающих туристов. И российские, и иностранные туристы любят путешествовать в тёплое время, когда возможны длительные пешие прогулки, проще забираться на крутые приморские сопки и слушать рассказы экскурсовода, не подпрыгивая от желания согреться. И вот такое время вскоре наступит…

- Чем заняты экскурсоводы в ожидании туристов?

- Пока нет заявок от туристических компаний по проведению экскурсий, экскурсоводы секции экскурсоведения и краеведения, работающей на площадке Приморского отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края - занимаются повышением своей профессиональной квалификации, накапливают знания. Некоторые мои коллеги учатся в «Школе экскурсовода», которую организует краевой музей имени Арсеньева. Мы планируем свою работу на весь год, и она включает не только проведение экскурсий. Её частью являются встречи с научными сотрудниками, старожилами Владивостока, руководителями предприятий края. Например, вскоре мы планируем встречу с ведущими приморскими учёными-археологами Надеждой Артемьевой и Генрихом Костиным. Ранее мы выезжали на Восточную верфь, в апреле хотим посетить завод «Звезда». Планируется встреча, посвящённая приморским территориям опережающего развития – мы узнаем, какие объекты там создаются, чтобы рассказывать о них гостям края. Накопление знаний делает нашу сезонную работу более плодотворной, а экскурсии - содержательными.

- Какие экскурсионные маршруты в столице Приморья считаются самыми популярными? Кто чаще всего их заказывает?

- Если говорить только о личном опыте и опыте коллег, то самыми популярными на протяжении нескольких лет остаются обзорные экскурсии по Владивостоку с посещением культурно-исторических объектов. На втором месте – «Вечерний Владивосток». И, безусловно, экскурсантов неизменно привлекает музей «Владивостокская крепость». Туристы стремятся посетить её как в обзорной экскурсии, так и отдельно, на тематической. Туристов интересуют разные фортификационные сооружения - Ворошиловская батарея, пороховой погреб № 13 на Русском острове, форт № 7 на Седанке. Форты крепости любят посещать не только приезжие, но и сами приморцы, давно знающие о существовании этого выдающегося исторического и военного памятника Владивостока.

- Какие новые маршруты для экскурсий появятся во Владивостоке в 2017 году?

- В честь Года экологии и 145-летия известного путешественника и краеведа Владимира Клавдиевича Арсеньева члены нашей секции разрабатывают несколько новых экскурсий – «Владимир Клавдиевич Арсеньев - краевед и экскурсовод», «Арсеньев - жизнь, творчество и любовь». Также в проекте - экскурсии Валентины Корабельниковой «К тайнам Седанки» и «Набережная Цесаревича», маршрут «Стрит-арт в Миллионке», который предложили мы с Людмилой Волковой. Новые маршруты разрабатываются и к конкурсу «Экскурсия, туризм, Владивосток», проводимому уже 11 лет на площадке туристической выставки PITE. Будут и экскурсии, связанные с Годом экологии.

По мере появления новых экскурсий мы размещаем анонсы о них на сайте Общества изучения Амурского края.

 

 
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