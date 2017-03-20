У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников

У владивостокской полиции нет денег на аренду помещений миграционной службы. Об этом представитель МВД рассказал на заседании городской Думы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Думе Владивостока состоялось заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Одной из тем, которую обсудили народные избранники, стал вопрос аренды здания отдела Управления Федеральной миграционной службы в Советском районе Владивостока. Начальник тыла владивостокского управления МВД Олег Чумаев попросил депутатов решить вопрос с безвозмездной передачей помещения на проспекте 100-летия, 133а УФМС.

«Это отделение обслуживает весь Советский район, включая посёлок Трудовое. На данный момент у ведомства тяжёлая финансовая ситуация, и оплатить аренду помещений мы просто не можем. Бюджет на эти цели нам не выделили. На мой взгляд, правильнее было бы заключить договор безвозмездной аренды», - пояснил он. Как рассказал Олег Чумаев, перевести работников с проспекта 100-летия в другие районы города просто не получится – ближайшее помещение находится только на Пограничной улице. Это создаст огромные проблемы в работе УФМС Советского района. Помещение миграционного отдела в посёлке Трудовое также не может претендовать на статус районного. Дело в том, что его до сих пор не получается нормально зарегистрировать. Вины МВД в этом нет – в здании, где расположены помещения УФМС, много лет назад сделали незаконную перепланировку.

Как пояснила заместитель мэра Екатерина Химич, присутствовавшая на заседании, городской бюджет не может позволить себе такую роскошь. Мэрия и без того заключила семь подобных договоров. Кроме того, вопрос с помещениями УФМС подробно разбирался в суде, который администрация выиграла. В вязи с этим никаких обязательств перед полицейским ведомством у чиновников нет.

Точку в споре поставил зампредседателя комитета по муниципальной собственности Владимир Латышев. Он посоветовал Олегу Чумаеву добиться включения арендной платы за здания в бюджет ведомства – хотя бы в следующем году.