Пушкинский сквер во Владивостоке восстановят не раньше 2018 года

В думе Владивостока обсудили восстановление Пушкинского сквера. Вопрос об этом подняли местные жители – уже много лет их улица находится в совершенно разбитом состоянии, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Сегодня в приморской столице прошло заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности гордумы. Одним из важнейших вопросов, рассмотренных на этой встрече, стало восстановление Пушкинского сквера и одноимённой улицы. Этот вопрос на заседании поднял председатель совета дома по адресу Пушкинская, 6 Роман Токарев.

«Перед саммитом АТЭС участок, где располагался Пушкинский сквер и соседние территории, стали местом стройки. Там возводили опоры моста через Золотой Рог. Мы, жильцы окрестных домов, не возражали, так как понимали, что строительство нужное. Улицу тогда, конечно, разворотили. После саммита прошло уже пять лет, а восстанавливать не спешат», - рассказал он. Роман отметил, что Пушкинская улица находится в исторической части города и располагается на гостевом маршруте. Помимо ныне отсутствующего сквера, в этом месте располагается Пушкинский театр, художественное училище, церковь, здание университета – всё это привлекает иностранных туристов. При этом гостям из зарубежья уже много лет приходится наблюдать настоящую разруху на месте бывшей стройки.

Характерно, что городские власти не спешили восстанавливать этот участок. 4 августа 2016 года их обязали это сделать в судебном порядке. Мэрия попыталась оспорить решение, но безуспешно. Теперь на руках у жильцов имеется исполнительный лист, обязывающий чиновников восстановить историческую улицу. Однако местные жители обеспокоены тем, что этот процесс затянется. Именно поэтому Роман Токарев обратился к народным избранникам.

Перед владивостокцем держал ответ представитель краевого департамента дорожного хозяйства – он также присутствовал на заседании думского комитета. «Мы можем выделить субсидию на восстановление улицы Пушкинской улицы в рамках ремонта дорожной сети. Несмотря на то, что у нас все заявки расписаны до августа, вопрос можно решить в индивидуальном порядке. Как я понимаю, в этом есть острая необходимость. Но восстановление сквера не входит в наши полномочия», - рассказал чиновник.

Он отметил, что во время строительства Золотого моста вопрос о ремонте сквера обсуждался с директором Тихоокеанской мостостроительной компании Виктором Гребневым. «Это было ещё до всяких судов. ТМК обещала на свои средства всё восстановить, сделать красивый сквер. Всё это начали согласовывать, и время ушло. Сейчас компании фактически не осталось, и вопрос повис в воздухе», - добавил представитель департамента.

Зампредседателя думского комитета по муниципальной собственности Владимир Латышев подвёл итог обсуждению. Он сообщил, что вопрос с ремонтом Пушкинской улицы нужно решить в ближайшее время. А вот для восстановления сквера придётся выделить бюджетные деньги. Сделать это получится не раньше 2018 года – на этот год бюджет уже полностью расписали.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Приморского края вновь заговорили о возвращении бюста русского поэта и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Власти убрали его ещё в 2009 году во время подготовки к саммиту АТЭС, чтобы освободить площадку для строителей. Сейчас администрация Владивостока сообщает о подготовке к восстановлению бюста – однако о полноценном ремонте сквера речи пока не идёт.