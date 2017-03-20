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Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
В приморской столице объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности
вчера, 18:35
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителям Владивостока рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Из-за слабого ветра плохо рассеиваются вредные примеси в атмосфере, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов. Речь идёт о штиле, слабом ветре, ветре неблагоприятного направления и тумане. Все вышеперечисленные явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, и в населённых пунктах ухудшается качество атмосферного воздуха.

В связи с этим  синоптики объявили во Владивостоке неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Согласно федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» промышленные предприятия должны провести мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Особый режим работы должен обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15–20 %, не приводя при этом к снижению производительности.

Кроме того, при первом режиме неблагоприятных метеорологических условий специалисты рекомендуют населению ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений кондиционерами, а также проводить занятия физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах.

Примечательно, что в ближайшее время, уверяют приморские синоптики, погодные условия в столице региона изменятся. Как только усилится ветер, качество атмосферного воздуха должно улучшиться. 

 
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Комментарии
  • Nim  (вчера, 19:11 )

    Забавно! А в квартире, значит, вредных примесей в воздухе не будет. Эти вредные примеси через окна значит не проникают. Даешь суперокна, способные фильтровать химические примеси!

  • Farma  (вчера, 19:38 )

    А когда ? Всегда? И какие вредные примеси? Радиация?

  • серж  (вчера, 19:42 )

    как напечатали так и началось

  • Udaff  (вчера, 20:58 )

    Новость ни о чем!!!

  • дед-балдед  (вчера, 21:47 )

    Буго-га-га!!!!

  • Stiv  (вчера, 21:52 )

    И эти иуда же. И Примпресс, и Золотой рог понапечатали этот бред. Так что, не высовывайтесь, люди, из дома все лето!!! Ибо туман и слабый ветер!

  • Александра  (вчера, 22:58 )

    Вот это сила! Молодцы синоптики! Всем стоять! Не перемещаться! Пробок на дорогах, опять же, не будет!

  • JD  (сегодня, 00:24 )

    Да да и на работу опять же ездить не нужно).

  • NNN  (сегодня, 01:46 )

    Журналюгам просто ОЧЕНЬ КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ! А новостей - никаких. . . . . . . . . . . .

  • Я  (сегодня, 06:07 )

    Восток-Медиа кладезь тем ни о чем

  • JD  (сегодня, 12:35 )

    Ну почему же ни о чем? Ну вот например о липком, вредоносном тумане окутавшем город, о леденящих кровь квестах)). Хотя. . . . Ну, а какой новостной портал Приморья хоть о чем-то? Или какое печатное издание? Или телеканал? Короче - "В деревне Гадюкино дождь". Чай не в столицах проживаем, кому и кобыла невеста



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