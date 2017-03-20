Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона

Жители Владивостока массово обвинили один из городских квестов в мошенничестве. Участники ночной игры пожаловались, что из них на каждом шагу вытягивали деньги, а победителями стали «свои». При этом организаторы утверждают, что розыгрыш проходил согласно правилам, и они обязательно ответят на все возникшие вопросы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошедших выходных во Владивостоке прошёл «Угон.Квест», заявивший о себе громкими баннерами по всему городу ещё около месяца назад. Организаторы обещали множество интересных локаций, подарки от партнёров, а также главный приз победителям – машину Toyota Camry стоимостью 1,5 миллиона рублей. В итоге им удалось собрать почти 200 человек, заплативших за команду из 5 человек от 2 400 до 20 000 рублей. Однако участники оказались не просто недовольны мероприятием, они обвинили организаторов в разводе на деньги.

«Описание не соответствует действительности, выкачивание бабла со страшной силой. Где локации, где подарки, где артисты?», «Угон квест заранее не сообщил о том, что для прохождения квеста, помимо билета нужно будет платить за всё прохождение игры», - пишут игроки в социальных сетях.

Слова этих людей подтвердила и одна из участниц, дошедших до финала Мария Недряга. Во время разговора с корреспондентом РИА "Восток-Медиа", жительница Владивостока рассказала, что помимо основного билета им пришлось дополнительно оплачивать едва ли не каждое задание.

«С самого начала квеста было почти невозможно пройти без подсказок. К примеру, нам было необходимо найти ломбард на Борисенко и подсказку у него. Рядом с локацией участники обнаружили фразу «в чемодан пакуй Коран, дома ждёт тебя баран». Из этого всего как-то нужно было выделить код, чтобы получить следующее задание. Ни один человек самостоятельно не смог его подобрать. В итоге те, кто купил дополнительную подсказку, получили ответ «ломбард-заклад». Как это вообще связано нам абсолютно непонятно», - рассказала подробности собеседница агентства.

По словам девушки, с каждым заданием подсказки становились всё дороже. Так, за все ответы им пришлось заплатить дополнительно 5 000 рублей с команды. Однако оплата подсказок не гарантировала дальнейшего прохождения. «Система не прочитывала у некоторых команд даже правильные ответы. Многие участники говорили о систематических сбоях. Некоторых выкинуло из игры за то, что они якобы превысили лимит по времени, о котором заранее ничего не сообщалось», - пояснила финалистка.

Много вопросов у участников вызвало последнее задание. Людям было необходимо найти девушку в одном из баров города, которая передала бы им фишку. Она требовалась для участия в финальной покерной игре. «В бар смогли попасть не все. На входе людям говорили, что заведение переполнено», - пояснила Мария. Фото самой девушки организаторы скинули лишь за 10 минут до конца задания. В итоге от каждой команды организаторы выбрали по одному человеку для игры в покер. Четверых из них впоследствии повезли на «Дальхимпром» с пакетами на головах, что стало с оставшимися двумя суперфиналистами - никому неизвестно.

«К такому мы готовы были. Подобные задания подстать игре, ведь по сюжету мы угоняли машину криминального авторитета. В итоге всё закончилось тем, что мы забрали своего игрока с «Дальхимпрома», с третьего раза дозвонились до организаторов, нам сказали, что мы проиграли, ничего не объяснили и положили трубку. Двух оставшихся финалистов больше никто не видел и на связь с участниками они не выходили. Кто выиграл и выиграл ли вообще машину, нам неизвестно», - рассказала жительница краевого центра.

Помимо этого, некоторые игроки заявили, что организаторы предлагали им деньги за то, чтобы последние назвали себя победителями.

Сами организаторы обещают, что покажут финалистов в ближайшее время. Ранее у них этого не получилось из-за технической задержки. «Думаю, что имена победителей мы выложим уже сегодня», - рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" один из организаторов Александр. Обвинения в том, что задания были не проходимыми, по его мнению, сильно надуманы. «Если бы участники внимательно читали задания, то могли бы пройти всё без подсказок», - добавил организатор. Он отметил, что призы от партнёров в ближайшее время разыграют между финалистами в Instagram. Кроме этого, всех недовольных участников пригласили в офис во вторник, 21 марта, в послеобеденное время, где пообещали ответить на все вопросы.

Организаторы «Угон.Квеста» сказали, что собираются проводить и дальнейшие игры, учтя ошибки прошлого квеста.Так, например, ещё сегодня утром на официальной странице организаторов в Instagram значилась информация о следующем квесте. Авторы заявили, что участникам придётся угнать самолёт. Однако в течения дня запись исчезла.

«Всем участникам обещали призы на каждой локации. Речь идёт о сертификате на мойку на 20 тысяч рублей, бесплатной замене масла в течение трёх лет, сертификате в фитнес-центр на год, 5 сертификатах на годовую стрижку и так далее. Нас обещали довести до экстаза, до мурашек. Обещали 26 актеров, 7 экстремальных локаций, наркопритон, бордель, злачные места, пиротехнику, задействованную в квесте тяжёлую технику. Ничего этого не было. То, что было указано в договоре, мы не получили. Никто не рассчитывал, что нужно будет проходить задания и постоянно платить. Мы планируем уточнить у организаторов их позицию и потом писать коллективное заявление, чтобы этим делом занялись правоохранительные органы », - подытожили участники мероприятия.







