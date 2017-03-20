Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона

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Жители Владивостока обвинили организаторов ночной игры в вытягивании денег
|Фото: ugongame.ru, предоставлены участниками квеста
Жители Владивостока массово обвинили один из городских квестов в мошенничестве. Участники ночной игры пожаловались, что из них на каждом шагу вытягивали деньги, а победителями стали «свои». При этом организаторы утверждают, что розыгрыш проходил согласно правилам, и они обязательно ответят на все возникшие вопросы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На прошедших выходных во Владивостоке прошёл «Угон.Квест», заявивший о себе громкими баннерами по всему городу ещё около месяца назад. Организаторы обещали множество интересных локаций, подарки от партнёров, а также главный приз победителям – машину Toyota Camry стоимостью 1,5 миллиона рублей. В итоге им удалось собрать почти 200 человек, заплативших за команду из 5 человек от 2 400 до 20 000 рублей. Однако участники оказались не просто недовольны мероприятием, они обвинили организаторов в разводе на деньги.
«Описание не соответствует действительности, выкачивание бабла со страшной силой. Где локации, где подарки, где артисты?», «Угон квест заранее не сообщил о том, что для прохождения квеста, помимо билета нужно будет платить за всё прохождение игры», - пишут игроки в социальных сетях.
Слова этих людей подтвердила и одна из участниц, дошедших до финала Мария Недряга. Во время разговора с корреспондентом РИА "Восток-Медиа", жительница Владивостока рассказала, что помимо основного билета им пришлось дополнительно оплачивать едва ли не каждое задание.
«С самого начала квеста было почти невозможно пройти без подсказок. К примеру, нам было необходимо найти ломбард на Борисенко и подсказку у него. Рядом с локацией участники обнаружили фразу «в чемодан пакуй Коран, дома ждёт тебя баран». Из этого всего как-то нужно было выделить код, чтобы получить следующее задание. Ни один человек самостоятельно не смог его подобрать. В итоге те, кто купил дополнительную подсказку, получили ответ «ломбард-заклад». Как это вообще связано нам абсолютно непонятно», - рассказала подробности собеседница агентства.
По словам девушки, с каждым заданием подсказки становились всё дороже. Так, за все ответы им пришлось заплатить дополнительно 5 000 рублей с команды. Однако оплата подсказок не гарантировала дальнейшего прохождения. «Система не прочитывала у некоторых команд даже правильные ответы. Многие участники говорили о систематических сбоях. Некоторых выкинуло из игры за то, что они якобы превысили лимит по времени, о котором заранее ничего не сообщалось», - пояснила финалистка.
Много вопросов у участников вызвало последнее задание. Людям было необходимо найти девушку в одном из баров города, которая передала бы им фишку. Она требовалась для участия в финальной покерной игре. «В бар смогли попасть не все. На входе людям говорили, что заведение переполнено», - пояснила Мария. Фото самой девушки организаторы скинули лишь за 10 минут до конца задания. В итоге от каждой команды организаторы выбрали по одному человеку для игры в покер. Четверых из них впоследствии повезли на «Дальхимпром» с пакетами на головах, что стало с оставшимися двумя суперфиналистами - никому неизвестно.
«К такому мы готовы были. Подобные задания подстать игре, ведь по сюжету мы угоняли машину криминального авторитета. В итоге всё закончилось тем, что мы забрали своего игрока с «Дальхимпрома», с третьего раза дозвонились до организаторов, нам сказали, что мы проиграли, ничего не объяснили и положили трубку. Двух оставшихся финалистов больше никто не видел и на связь с участниками они не выходили. Кто выиграл и выиграл ли вообще машину, нам неизвестно», - рассказала жительница краевого центра.
Помимо этого, некоторые игроки заявили, что организаторы предлагали им деньги за то, чтобы последние назвали себя победителями.
Сами организаторы обещают, что покажут финалистов в ближайшее время. Ранее у них этого не получилось из-за технической задержки. «Думаю, что имена победителей мы выложим уже сегодня», - рассказал корреспонденту РИА "Восток-Медиа" один из организаторов Александр. Обвинения в том, что задания были не проходимыми, по его мнению, сильно надуманы. «Если бы участники внимательно читали задания, то могли бы пройти всё без подсказок», - добавил организатор. Он отметил, что призы от партнёров в ближайшее время разыграют между финалистами в Instagram. Кроме этого, всех недовольных участников пригласили в офис во вторник, 21 марта, в послеобеденное время, где пообещали ответить на все вопросы.
Организаторы «Угон.Квеста» сказали, что собираются проводить и дальнейшие игры, учтя ошибки прошлого квеста.Так, например, ещё сегодня утром на официальной странице организаторов в Instagram значилась информация о следующем квесте. Авторы заявили, что участникам придётся угнать самолёт. Однако в течения дня запись исчезла.
«Всем участникам обещали призы на каждой локации. Речь идёт о сертификате на мойку на 20 тысяч рублей, бесплатной замене масла в течение трёх лет, сертификате в фитнес-центр на год, 5 сертификатах на годовую стрижку и так далее. Нас обещали довести до экстаза, до мурашек. Обещали 26 актеров, 7 экстремальных локаций, наркопритон, бордель, злачные места, пиротехнику, задействованную в квесте тяжёлую технику. Ничего этого не было. То, что было указано в договоре, мы не получили. Никто не рассчитывал, что нужно будет проходить задания и постоянно платить. Мы планируем уточнить у организаторов их позицию и потом писать коллективное заявление, чтобы этим делом занялись правоохранительные органы », - подытожили участники мероприятия.
интересно, а чего они хотели? че реально думали что им за 2400 подарят камрюху? - ахахахаха
Нет, хотели поиграть, а получили развод на деньги
Самый худший квест в моей жизни полнейший развод и кидалово. " призы от партнёров в ближайшее время разыграют между финалистами в Instagram" какие разыграны? Вы о чем? Обещали же каждому! Спонсоры ау! Вы вообще видели с кем вы связывались, только репутацию себе испортили, а люди многие ведь на ваше имя повелись! Денег поимели много, а потратились только на один чёрный балончик, что бы написать им на помойке! Позор вам, Александр Артьемев- Факторов или как вас там. И врятли кто-то после этого захочет с вами сотрудничать. Вы не нам жизнь испортили, а себе.
Правильно " Врядли"
Да, никто не ждал камри!и билеты на 2, 4 появились только за 3 дня до начала квеста!многие бы и не покупали за 6, если бы с самого начала появился такой вариант! НО ЛЮДИ ЖДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, ДРАЙВА, ОБЕЩАННЫХ АКТЕРОВ, ПОДАРОКОВ, ИНТЕРЕСНЫХ ЛОКАЦИЙ И ГОЛОВОЛОМОК! А ОНИ ПАРУ РАЗ БАЛОНЧИКОМ ПОПШЫКАЛИ И ВСЁ!
Это пирамида по выкачиванию денежюк у деток Буратин , жаль что самолетик улетел в неизвестном направлении, а то совсем наивные хорошо бы проспонсировали ушлых дядечек .
У обочины приткнулась картонная тойота камри с открытым багажником, а в нем-огромный пятикиллограмовый страпон , готовый к употреблению. Удачи!
Походу ты им уже вдоволь наигрался, да? Олень
И эмоций, и локаций, и задержки менструаций!
Лох - это судьба (с)
"пока живут на свете дураки. . . " В детстве не наигрались что ли??? А сколько надо зарабатывать, чтобы платить 5000 за подсказку к фразе: «в чемодан пакуй Коран, дома ждёт тебя баран» - БРЕД КАКОЙ-ТО!!!! Вы что????
[***] вот вы дебилы надо срочно для таких как вы новую МММ замутить чтоб вы по 2400 несли а через год 240тысч вам пообещать а хуле квест
Ахаха В детстве в куколки-машинки не наигрались? Или за 2 рубля захотели тачан за лям+? Серьезно? какой же тупой народ.
Я поражаюсь таким комментариям. Никто не ждал главного приза. Затравка была четкий-причеткий и интересный квест, на который народ и пошел. . . . А всех просто кинули. И еще, в детстве не те куколки-машинки. . . Судя по вашему комменту вы не знаете что такое квесты, а значит не имеете право рассуждать на данную тему еще и с такими высказывания, ибо просто не шарите!!!!
"Четверых из них в последствии повезли на «Дальхимпром» с пакетами на головах. . . "))))умора!!!! - могу за пару косарей одеть пакет кому-нибудь на голову, вывезти и выкинуть в лесу, если кому-то очень хочется новых ощущений. Могу даже к березе привязать))), но это уже под расписку. Если ночью вывозить, то дороже.
Да уж. . . Вроде все взрослые люди, и ведуться на такой паралон. . . Почему то когда правдивые слова или действия всем пофиг. . когда начинают пихать фуфайку в ухо, многие развесив уши начинают вестись на это. . . . . Люди спуститесь на землю. . . . вас развели и вы еще чего то ждете
Ахахаха:)))))))))))реально взрослые игры не по децки :)
Удивляет туризм людей, клюнувших на этот развод. поделом, бесплатно только сыр в мышеловке.
Теперь серьезно, КВЕСТы - это новый тип бизнеса, который сложился стихийно и сложился совсем недавно. Соответственно данная индустрия начинает болеть "детскими" болезнями. Нормативная база, ответственность сторон и претензиционная практика еще не сложились. Соответственно - это вид бизнеса является довольно таки "мутной водой" в которой соответственно некоторые недобросовестные личности начинают ловить рыбку. Люди и калечатся сильно на таких мероприятиях. А кто отвечает??? Не просто отвечает, а есть ли страховка у организатора и если есть, то что она покрывает??? ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ ПРИЗЫВАЮ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ.
"ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ ПРИЗЫВАЮ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ. " Хм какая странная словесная конструкция)). Призываю Вас, Людовик, кушать побольше рыбы. В ней содержится много фосфора, а он в свою очередь полезен для мозга, а то Ваш мозг очевидно голодает))
Элона это вам нужно было смотреть и думать куда и с кем вы связываетесь. . . .
Сколько негатива, у диванных жирдяев (хотя наверно это зависть неудачников), максимальное развлечение которых было это прокатится летом на автобусе до Маяка. Народ хотел поиграть, их кинули. И 5 000 за обещанную игру, не такие и большие деньги, если бы все было как обещано. Они платили не за камри, а за обещание хорошо провести время, которое организаторы не выполнили, поэтому и претензии к организаторам.
Хахаха)) Как же ты прав marik, кинули)). Кинули сволочи самым наглым образом)). Миллион собрали а потратились только на копеечный китайский баллончик с краской)). Вот же черт возьми, с колько оказывается наивняка проживает в нашем славном портовом городе)). Или от безделья и скуки у некоторых уже мозги жиром заплыли?)). Тут поездка до "Маяка" на автобусе не поможет, нужно что-то более экстравагантное)
Вот за призывы к терроризму спрашивают. А как же получается, что реклама в стиле уголовно- тюремного общения, призывающая типа поиграть в угон(!!!) авто считается нормой? Ну с изготовителем продукта понятно. Бескультурье и хамоватость. Это стиль их офисного общения? Или не повзрослели еще? Интересно хотят-ли они, чтобы их дети так с ними общались? И думается, что хоть комитету по культуре поговорить-бы с "малыми". Может еще какой организации подключиться в плане профилактики правонарушений? А то ведь уже на "угон" самолета замахнулись! Дальше-больше?
"Пришел в себя ночью, на заброшенной стройке. Резко пахло человеческими экскриментами и мочой, весь пол в использованных шприцах. С ужасом обнаружил спущенные штаны, нижнее белье, осторожно ощупал оголенные участки тела. Еле слышимая боль в проходе навела на ужасные догадки, которые в последствие и подтвердились!Гады, мы так не договаривались!"
Диванные критики собрались.
Люди хоть как то отдахнуть и повеселиться хотели.
Ну, а если хоть как-то отдАхнули и повеселились, то чего скулеж разводить?)). Ну кинули детей на камрюху, ну да ведь святое дело). Как говаривал небезызвестный Канада Джонс: "Аморально оставлять лоху его деньги"))
Лохи.
Организатор квеста Гатаулин Сергей, к нему все претензии 2908866
Лох это судьба!!!
Служил Гаврила квестоводом, он лохам тачки обещал, но нарубив бабла по-тихой, он на звонки не отвечал!
Это трыедец. Пока есть лохи готовые платить, будут жить такие вот каталы. Хочешь нервы пощекотать попрыгать с парашютом. и т. п.
Упаси Бог с парашютом бррр. А то новостная лента ВМ пополнится сообщением о том, что группа молодых людей в поисках веселья и эмоций совершила прыжок с парашютом, но вместо куполов над их головами появились информационные баннеры с надписями: "Лох - это судьба". Пусть уж лучше в квесты играют
пагади никипеши- адрес запеши :)))))))) ну, на добреньком братва
Мда, конечно жесть. Всех проигравших ждут на "Угон II", у вас есть шанс отыграться. :))))))))
Вот уж кому деньги девать некуда! Лучше бы на выходных в дом престарелых или в детский дом сходили, помогли чем-нибудь, не деньгами, так делом (полы помыли бы или утки из-под немощных вынесли). Обещаю, острых ощущений немерено! Народ мельчает, что уж говорить.
Лошки, они такие лошки.
А как лайки на коменты ставить? олений . . . жжет
Это да, тут все уже по ходу оборжались, что несколько странно, гон ведь у оленей идет обычно осенью и сейчас этот пенис должен бы индифферентно так висеть тряпочкой, а тут прям фонтанирует))
Виагры, по случаю, со скидочкой. . . Поберегись, болезныя, как бы не забрызгать ненароком!
Лох не мамонт, разгрузили мажориков на фантики. . .
Понравилось " . . в чемодан клади коран - дома ждет тебя БАРАН" - это что намек узбекам сваливать к себе на родину((((!!! А что касается данной акции - то между почем КРАСИВО РАЗВЕЛИ. . . . Прежде чем в тему входить мыслями пораскиньте - ВЕДЬ ЭТО КОМУ ТО НАДО. . . Во всем есть подвох довольно таки хорошо замаскированный
Странные комментарии тут пишут люди, которые видимо не понимают даже о чем речь. Если людям не понравилась игра, это значит они сразу мамонты? Так называемый "Угон" предложили услугу в формате развлечения, с определенным перечнем того что будет, расписали формат и пр. По факту выполнили от силы процентов 20-30 обещанного, для галочки. Думаю, большинство шли не за машиной (и не в ней претензии), а за продуманным качественным квестом, за который они и заплатили. . . Те кто не понимает, представьте, купили вы билет в кино, приходите в зал, и видите: кресел нет, посмотреть получится только стоя и вообще это не фильм, а мультик, который прерывается на рекламу каждые 2 минуты, в добавок изображение в 3д, а очки вам не дали. Довольны бы остались? Не возмущались? Деньги то добровольно отдали, лохи
Честно говоря я бы не покупал билет на кинофильм неизвестного или начинающего режиссера с незнакомым актерским составом без предварительного просмотра трейлера. Ну, а если бы уж пошел и увидел говно (что кстати бывало), то плюнул бы и высказался в том духе что говно и вычеркнул бы этого режиссера из памяти навсегда, но орать бы истерично что мне обещали экшен, а прокрутили мультик не стал бы ибо это характеризовало бы меня особым образом - мало что лох, так еще и истерик
Всегда есть странные люди, которые пусть не лохи и не истерики, но почему-то защищают обман и незаконное наживательство. Прежде чем отдать кому-то деньги, всегда нужно подумать головой, об этом не спорят. Но это не значит, что можно теперь спускать всем с рук такие действия. . . Иначе можно закрыться дома и не вылазить оттуда
Пусть подадут в суд на организаторов квеста какие проблемы? Я так понимаю, что там надули не школьников, а людей вполне себе половозрелых? Никто не защищает обман и незаконное "наживательство", просто когда тебе выдали паспорт в 16 лет то надо помнить, что ты уже гражданин, а когда позволили голосовать, покупать водку, сигареты и получить права в 18 надо осознавать, что ты уже не просто гражданин а взрослый человек, не ребенок. И не надо тут этих розовых соплей - жизнь штука жестокая, пусть привыкают.
Да ладно, правда что, пожалеем ребят ну с кем не бывает). Хотели поиграть, поразвлечься, голыми жопками плотву попугать, а их надежды так некультурно обосрали. Вот ведь Россия-Матушка, ни компьютера сделать не умеет ни квеста, все бы только обмануть, своровать((. Печально вообще-то.
Да здравствует ЛОХИ. Пока вы есть, другие жируют
Это вам не Москва, что вы тут хотели в провинции за ваши копейки .
Возможно судом все и кончится, по крайней мере, это будет справедливо. И урок для подобных стартаперов, которые берут на себя больше, чем могут потянуть.
))Урок? Стартаперам-то что? Даже если и заключали какие-то договоры, то вряд ли там по пунктам расписаны все нюансы этого "квеста". Так что в суде судья тоже посмеется от души)). Доказать мошенничество будет крайне сложно уж поверьте. Вот пошел бы впрок урок "мальчикам" и "девочкам" сутками зависающим в Instagram и сходящим с ума от того "что им нечего больше хотеть", но я лично в этом сомневаюсь).
Работать нужно, а не по ночам шарахаться по городу. Не игроки а лодыри.
Идите работайте, нечего тут в интернете время тратить на комменты. Работайте всю жизнь и будьте счастливы
без лоха и жизнь плоха!
Ахах, ну и клоуны, за ваши жалкие 5 тыщ щас, вам тут пугачеву привезут с галкиным, и салют устроят, похлеще чем на 9 мая))
Не имеете право рассуждать - о мля, это бугага. Серьезно??? Нельзя??? Вах-вах-вах, и шож я буду то делать без разрешения. . . Ну мне то хоть есть чем рассуждать. А дурочкИ и дУрочки пусть дальше несут денюшки за хвесты.
С плаката-буденовец строгий, в тебя указующий перст, а ты накопытил бабосов?а ты записался на КВЕСТ? Когда еще представиться возможность постебаться над буратинками?А вообще с души воротит слышать эти словеса-квест, хипстер, дауншифтер, веган, метросексуал и несть им числа, всем этим роумингам. Эх Рассеюшка, эх, обезьянушка, не уровнем жизни, так хоть словесами забугорными приобщиться. . .