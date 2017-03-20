Портал государственных услуг завлекает автомобилистов скидками

Читатели РИА «Восток-Медиа» чаще всего используют портал gosuslugi.ru и другие электронные сервисы в Интернете с тем, чтобы записаться на приём к врачу или решить свои автомобильные проблемы. Таковы результаты последнего опроса на сайте агентства.

«Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?» – ответить на такой вопрос РИА «Восток-Медиа» накануне предложило своим читателям.

Большинство респондентов откровенно признались, что пользуются услугами по старинке. То есть сами ходят за нужными бумагами по инстанциям. Вместе с тем, самой популярной электронной опцией читатели назвали запись на приём к врачу. Далее следуют сервисы Госавтоинспекции (штрафы, удостоверения, регистрация автомобилей), выдача или замена паспорта, налоги (включая декларации), а также данные по линии пенсионного обеспечения.

Меньше всего из предложенных вариантов ответа участники опроса указывали строку «Строительство или оформление жилья».

В марте 2017-го РИА «Восток-Медиа» запустило творческий проект «Услуги народа», где в течение года планируется подробно рассказывать о всём спектре государственных и муниципальных электронных сервисов.

Согласно последним данным Минкомсвязи РФ, ежемесячный трафик Единого портала госуслуг в прошлом году достиг показателя 33,5 миллионов посетителей. Заказанные ими услуги оказались равнозначны сумме 7,9 миллиардов рублей. Значительный потенциал показывает и обновлённое мобильное приложение «Госуслуги», в 2016-м им воспользовалось около 5 миллионов граждан.

«Мы связываем такую положительную динамику как с общим ростом числа россиян, пользующихся Единым порталом госуслуг, так и с существенными преимуществами самих электронных госуслуг, их популярностью и удобством. Например, у граждан уже появилась возможность оплатить госпошлину со скидкой в 30 процентов за такие популярные сервисы, как регистрация транспортного средства или получение водительского удостоверения», — прокомментировал новшества директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Хорошую динамику по охвату населения госуслугами, уточняет министерство, демонстрирует Дальневосточный федеральный округ.

По информации краевого департамента информатизации и телекоммуникаций, через Единый портал госуслуг приморцы чаще всего оформляют общегражданский и заграничный паспорта, ИНН и СНИЛС. Также популярностью пользуются услуги регистрации автомобилей и онлайн-оформление документов на недвижимое имущество.



