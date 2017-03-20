Во Владивостоке парень "под кайфом" взял девушку в заложники

Полицейские Владивостока задержали неадекватного молодого человека, который едва не зарезал девушку. Парня довела до беды дружбы с наркотиками, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье 19 марта в приморской столице задержали неадекватного парня, который швырял вещи из окна. О странном поведении жильца одной из квартир на Фадеева, 6 сообщили его соседи. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, буйный гражданин уже перестал бросать из своих окон всё подряд. Вместо этого он взял в заложники девушку, которая находилась в его квартире: приставил к её горлу нож и сам высунулся в окно.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления МВД, полицейским пришлось провести переговоры с буйным владивостокцем. В итоге парень отпустил девушку и сдался полиции. Оказалось, что 19-летний нарушитель - в состоянии опьянения; вполне возможно, «под кайфом». Его отправили в краевой наркодиспансер для медицинского освидетельствования. Сейчас по факту инцидента проходит проверка.

Стоит отметить, что запрещённые вещества нередко толкают жителей Владивостока на подобные безумства. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в августе полицейские задержали буйного молодого человека, проживающего на улице Надибаидзе. Парень, пребывая в неадекватном состоянии, по кусочкам разобрал свои оконные рамы и скинул их вниз. После этого он начал выбрасывать другие вещи. В тот раз парня задержали полицейские, которые передали его медикам. Этот случай, впрочем, ничему не научил приморца. Уже в октябре он повторно начал швыряться вещами из окна.