Автобусы Владивостока заставят ходить по графику

Они могут задерживаться на остановках максимум две минуты

Во Владивостоке обсудили проблемы общественного транспорта. Основным вопросом стало движение автобусов по графику. На исправление всех замечаний руководителям автотранспортных предприятий дали месяц, сообщает РИА «Восток-Медиа», со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В управлении транспорта администрации Владивостока прошло рабочее совещание с представителями городских компаний-перевозчиков. Специалисты обсудили графики и маршруты автобусов, поведение водителей, а также проблему технического состояния и санитарную обработку салонов.

«Звонки о таких нарушениях графика мы получаем от пассажиров ежедневно. Во время проверок факты подтверждаются. Водители позволяют себе стоять на остановках по пять минут, хотя максимальное время для этого – две минуты. Другие могут «уйти» с маршрута в 20 часов, хотя согласно договору должны работать до 23 часов. Есть замечания и по маршрутам на острове Русском, когда автобусы разворачиваются, не доезжая до океанариума», - обратился к присутствующим и.о. начальника управления транспорта Денис Ящук.

Руководителям компаний-перевозчиков власти дали месяц на исправление ситуации. Если жалобы со стороны пассажиров продолжатся, администрация города вправе расторгнуть договор с нарушителем в одностороннем порядке.

Кроме того, руководителей автотранспортных предприятий попросили навести порядок у остановочного пункта «Завод «Варяг» и видовой площадке на улице Добровольского.