Приморские волонтёры поедут на чемпионат мира по футболу

Директор департамента по делам молодёжи Приморья Александр Кайданович и директор волонтёрского центра Уральского федерального университета Александр Антимонов подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке предстоящего Чемпионата мира по футболу. Как и на других крупных международных мероприятиях, в нём предполагается участие волонтёров. Приморские волонтёры тоже смогут поработать на чемпионате в 2018 году. Матчи будут проходить в Екатеринбурге.

В соглашении говорится не только об участии волонтёров Приморского края в организации и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и в целом о межрегиональном сотрудничестве и обмене лучшими практиками по развитию волонтёрского движения. Непосредственное участие в этой работе примет краевая молодежная общественная организация «Волонтёр Приморья».

«Приморский край и Свердловскую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество по реализации различных молодёжных проектов и программ. Уверен, участие волонтёров Приморья в организации Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге выведет на новый уровень и взаимодействие между нашими регионами и развитие волонтёрского движения на Дальнем Востоке», – отметил Александр Кайданович.

Всего волонтёрский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, созданный на базе Уральского федерального университета, подготовит 1 300 волонтёров оргкомитета и 1 000 городских волонтёров для организации и проведения матчей.

В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии – и впервые на территории бывшего Советского Союза. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.