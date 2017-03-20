Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа

В приморской столице не обошлось без утренних пробок

Сегодня утром дороги Владивостока были загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на один балл ниже обычного.

Самый сильный затор собрался на проспекте 100-летия Владивостока. 8-балльная пробка от Магнитогорской до остановки «Молодёжная» сохранялась почти 2,5 часа.

Два часа «ползли» водители от Выселковой улицы до Рудневского моста.

Перегруженный трафик зафиксирован на Светланской улице. Сегодняшний 6-балльный затор был очень коротким – он начался на Луговой площади и закончился возле остановки Гайдамак. Однако продержался он ни много ни мало полтора часа.

Ещё одна мощная пробка собралась на проспекте Красного Знамени. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», загруженность магистрали в сторону издательства «Дальпресс» составила 6 баллов.

Проблемы с движением наблюдались и по дороге от Луговой улицы до Снеговой улицы. Перегруженный трафик наблюдался на этом направлении более часа.

Непросто проехать было по Стрелочной улице. Водители «ползли» от улицы Ватутина до улицы Воропаева целый час.

А вот на дороге от Луговой до Спортивной было весьма свободно. Плотность трафика на данной магистрали составила всего один балл – вместо обычных четырёх.