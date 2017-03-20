Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов

Депутат думы города Владивостока Александр Приходько сегодня объявил об отказе продолжать голодовку. Он решил, что здоровье важнее ответа Владимира Путина по поводу уголовного дела, заведённого в отношении народного избранника. Накануне Приходько стало так плохо, что пришлось вызывать скорую, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутат думы города Владивостока Александр Приходько приостановил голодовку через 21 день после её начала. «22 дня не будет. Все (родственники) потребовали от меня прекратить голодовку, тем более ежедневная многократная рвота окончательно испортила мне желудок, теперь неизвестно, сколько сил, времени и средств уйдёт на лечение. Для властей мы расходный материал! Так вот, по настоянию моих любимых и близких родственников я приостанавливаю голодовку! Всем, кто меня поддержал, огромная благодарность и большое спасибо!», - заявил депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне состояние здоровья ухудшилось настолько, что пришлось вызывать скорую. За время своего протеста депутат потерял 17 килограммов.

Решение о прекращении голодовки поддержали многие друзья Приходько в социальных сетях. Пользователи считают, что «не стоит тратить своё зворовье, надеясь, что власти услышат».

Народный избранник отказался от еды 27 февраля. В тот день он заявил - будет голодать до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, возбуждённым против депутата в СК РФ, а также не прокомментирует проекты по климату и городу будущего.

Александр Приходько известен во Владивостоке своими оригинальными идеями. Ещё в прошлом году он хотел присвоить Владимиру Путину звание «Почётный гражданин города Владивостока». До этого РИА «Восток-Медиа» публиковало серию материалов о том, как Приходько хотел перенести устье реки Амур и изменить климат в Приморье.



