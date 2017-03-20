Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения

Сегодня сразу трое обитателей Приморского океанариума отмечают день рождения. Двум нерпам-девочкам исполняется год, а их соседу самцу – пять лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Байкальским нерпам Бусинке и Тучке из экспозиции «Озеро Байкал» Приморского океанариума исполнился год. «Их друг и сосед Альф - постарше, ему пять лет. Но условной датой дня рождения всех троих решили считать 20 марта», - рассказали в пресс-службе учреждения.

За год Бусинка и Тучка научились брать корм из рук, кружиться в воде. Они легко поддаются дрессировке. По словам ухаживающей за животными Дарьи Максименко, достаточно показать элемент дважды, и в третий раз Бусинка всёе делает сама.

При этом нерпы достаточно осторожны. Пока Бусинка и Тучка при кормлении лишь высовываются из воды и разрешают трогать ласты. «Непросто было и приучить нерп брать пищу из рук, но барьер недоверия удалось преодолеть. Сейчас их пытаются выманивать на берег, в природе нерпы плохо передвигаются по суше. Тогда уже можно идти дальше, например, учить нерп держать предметы», - добавили сотрудники океанариума.

Специалисты надеются подготовить небольшую программу с байкальскими нерпами. Она будет демонстрироваться здесь же, в вольере. Ведь бассейны дельфинария, где сейчас готовят представление с морскими млекопитающими, заполнены морской водой.

«Мы взвешиваем нерп раз в месяц, когда чистим бассейн в вольере, - рассказывает старший специалист дельфинария Дарья Максименко. – Надеемся, когда нерпы станут по команде выходить из воды, ко всему прочему удастся научить их самостоятельно вставать на весы. Что касается рациона, больше всего и девочки, и Альф любят красную рыбу», - поделилась Дарья.